Отремонтировать опасную для транспорта и пешеходов ул. Нахимова потребовала у власти прокуратура Бердска

Инициатором проведения проверки в отношении нарушения законодательства стал депутат бердского горсовета Николай Сычев. Прокуратура выявила нарушения и потребовала их устранить.

Избиратели просили депутата Николая Сычева помочь решить вопрос по ремонту дороги по ул. Нахимова



Устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автодороги по ул. Нахимова потребовала прокуратура у главы горадминистрации Бердска.

По заявлению депутата бердского горсовета Николая Сычева сотрудники прокуратуры провели проверку, в ходе которой установили, что автомобильная дорога по ул. Нахимова имеет на всем своем протяжении дефекты в виде продольных и поперечных трещин, отдельных выбоин, тротуар на всем протяжении дороги отсутствует. Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства у главы горадминистрации Бердска.

Своевременное рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое нарушение выявленных нарушений взяты в прокуратуре Бердска на контроль.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 15 декабря Николай Сычев, еще 28 сентября 2017 года решением совета депутатов предусматривалось приведение улично-дорожной сети по ул. Нахимова в безопасное состояние, но по состоянию на 1 ноября 2020 года работы не выполнены.

-Я неоднократно обращал внимание горадминистрациина на их действия и бездействия. На отсутствие по ул. Нахимова тротуара, что небезопасно для прохода детей, стариков, людей с ограниченными возможностями и других граждан к учреждениям и социально значимым объектам: в школу №8, детский сад, больницу, поликлинику, почту и другие места. Особенно вызывает беспокойство за безопасность детей, идущих по проезжей части ул.Нахимова на занятия и обратно в общеобразовательную школу №8, отметил Николай Сычев.

Депутат информировал бердскую горадминистрацию о многочисленных повреждениях дорожного полотна, размеры каждого из которых превышают нормативы, установленные ГОСТ Р 50597-93, и которые могут представлять серьезную опасность для дорожного движения. Власть пыталась их устранить ямочным ремонтом, но из года в год состояние улично-дорожной сети ухудшается, пояснил Николай Федорович.

По словам Николая Сычева, ремонт и благоустройство ул. Нахимова как социально-значимого объекта был включен в план финансирования его строительства на 2019 год, но свои обязательства администрация не выполнила и на крайнее обращение она письмом (30 октября 2020 года сообщила, что ввиду отсутствия финансирования ремонт по ул. Нахимова планируется выполнить до 2025 года.

-Я считаю, что такое бездействие органа местного самоуправления, выразившееся в необеспечении надлежащего качества дорог общего пользования и отсутствии тротуара, является незаконным, существенно нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, способствует росту возникновения ДТП по ул. Нахимова и прокуратура Бердска меня поддержала, - подчеркнул Николай Федорович.