Задержали вице-мэр города Троицка Вадима Германа

В прошлом году из-за спора хозяйствующих субъектов под угрозой оказалось начало отопительного сезона в городе.

Задержан вице-мэр города Троицка в Челябинской области

По словам сити-менеджера Троицка Александра Виноградова, Вадим Герман, предварительно, подозревается в превышении должностных полномочий.

Оперативники задержали заместителя главы города Троицка в Челябинской области Вадима Германа, предположительно, по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС сити-менеджер Троицка Александр Виноградов.

"Я знаю, что его [Германа] задержали в качестве подозреваемого, как я понимаю. Могу предположить, что это связано с делом, которое возбуждено в январе этого года по статье о превышении должностных полномочий", - сказал он.

Виноградов добавил, что в прошлом году из-за спора хозяйствующих субъектов под угрозой оказалось начало отопительного сезона в городе. В итоге комиссия по ЧС решила передать тепловые пункты одной организации другой компании, чтобы включить отопление. Администрация города готова оказать содействие следствию.

Источник: ТАСС