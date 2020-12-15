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Задержали вице-мэр города Троицка Вадима Германа

14:32 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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В прошлом году из-за спора хозяйствующих субъектов под угрозой оказалось начало отопительного сезона в городе.

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Задержан вице-мэр города Троицка в Челябинской области

По словам сити-менеджера Троицка Александра Виноградова, Вадим Герман, предварительно, подозревается в превышении должностных полномочий.
Оперативники задержали заместителя главы города Троицка в Челябинской области Вадима Германа, предположительно, по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в понедельник ТАСС сити-менеджер Троицка Александр Виноградов.

"Я знаю, что его [Германа] задержали в качестве подозреваемого, как я понимаю. Могу предположить, что это связано с делом, которое возбуждено в январе этого года по статье о превышении должностных полномочий", - сказал он.

Виноградов добавил, что в прошлом году из-за спора хозяйствующих субъектов под угрозой оказалось начало отопительного сезона в городе. В итоге комиссия по ЧС решила передать тепловые пункты одной организации другой компании, чтобы включить отопление. Администрация города готова оказать содействие следствию.

Источник: ТАСС

вице-мэр задержали Вадим Герман
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Аноним, 15 декабря 2020 14:43
Ред. - Задержали вице-мэр города

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