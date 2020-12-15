Решит судьбу МРОТ и прожиточного минимума 15 декабря Госдума

Согласно поправке первого заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, МРОТ не сможет быть снижен даже в случае уменьшения медианной зарплаты, на основе которой он будет рассчитываться с 2021 года.

Госдума 15 декабря рассмотрит поправку о невозможности снижения МРОТ

Государственная Дума 15 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

«Довольно много законопроектов во втором, третьем чтениях будет. В частности, законопроект, касающийся изменения методологии расчёта величины прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда», — сказал Жуков.

Согласно поправке первого заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, МРОТ не сможет быть снижен даже в случае уменьшения медианной зарплаты, на основе которой он будет рассчитываться с 2021 года. Таким образом, с принятием новых норм МРОТ не будет снижаться ни при каких обстоятельствах.

Ранее Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о запрете на снижение минимального размера оплаты труда (МРОТ).