Пенсии предлагают начислять без заявлений: как это будет работать

Пенсии по инвалидности предлагают назначать автоматически

В «Единой России» подготовлен законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2022 года введение беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности и социальной пенсии по инвалидности. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, сообщает пресс-служба партии.

По словам депутата, предполагается, что решение о назначении пенсий по инвалидности будет автоматически выноситься Пенсионным фондом России на основании сведений об инвалидности, в том числе из Федерального реестра инвалидов. Беззаявительный порядок предлагается применять и в некоторых других случаях.

Например, автоматически назначать пенсию безработным на основании предложения службы занятости о досрочном назначении пенсии. Также предполагается, что в беззаявительном порядке будет назначаться страховая пенсия по старости гражданину, достигшему возраста 80 лет и получающему пенсию по потере кормильца, в случае, если это выгодно пенсионеру. Предусмотрено, что таким образом будут возобновляться и ряд других пенсионных выплат.

Исаев пояснил, что все эти предложения основаны на презумпции согласия граждан на установление пенсии и увеличение её размера. Беззаявительный порядок будет удобнее для граждан, повысит качество оказания государственных услуг, отметил он.

Другая инициатива — автоматическое уведомление граждан по достижении ими возраста 45 лет о размере их пенсионных накоплений. Получать такие данные граждане будут, по мысли авторов проекта, раз в три года на портале госуслуг. Это позволит людям заблаговременно оценивать свои накопления и при необходимости делать шаги по их увеличению.

«Соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности», — рассказал Исаев.

В Минтруде весной сообщили, что готовят проект о беззаявительном начислении пенсий и информировании граждан по достижении 45 лет об их пенсионных накоплениях раз в три года на портале госуслуг.