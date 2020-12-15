15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Пенсии предлагают начислять без заявлений: как это будет работать

16:15 15.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Беззаявительный порядок будет удобнее для граждан, повысит качество оказания государственных услуг.

% name% title
Пенсии по инвалидности предлагают назначать автоматически

В «Единой России» подготовлен законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2022 года введение беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности и социальной пенсии по инвалидности. Об этом рассказал первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, сообщает пресс-служба партии.

По словам депутата, предполагается, что решение о назначении пенсий по инвалидности будет автоматически выноситься Пенсионным фондом России на основании сведений об инвалидности, в том числе из Федерального реестра инвалидов. Беззаявительный порядок предлагается применять и в некоторых других случаях.
Например, автоматически назначать пенсию безработным на основании предложения службы занятости о досрочном назначении пенсии. Также предполагается, что в беззаявительном порядке будет назначаться страховая пенсия по старости гражданину, достигшему возраста 80 лет и получающему пенсию по потере кормильца, в случае, если это выгодно пенсионеру. Предусмотрено, что таким образом будут возобновляться и ряд других пенсионных выплат.

Исаев пояснил, что все эти предложения основаны на презумпции согласия граждан на установление пенсии и увеличение её размера. Беззаявительный порядок будет удобнее для граждан, повысит качество оказания государственных услуг, отметил он.

Другая инициатива — автоматическое уведомление граждан по достижении ими возраста 45 лет о размере их пенсионных накоплений. Получать такие данные граждане будут, по мысли авторов проекта, раз в три года на портале госуслуг. Это позволит людям заблаговременно оценивать свои накопления и при необходимости делать шаги по их увеличению.

«Соответствующий законопроект находится в высокой степени готовности», — рассказал Исаев.

В Минтруде весной сообщили, что готовят проект о беззаявительном начислении пенсий и информировании граждан по достижении 45 лет об их пенсионных накоплениях раз в три года на портале госуслуг.

инвалидность пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удобно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
16:52 15-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
ПФР сообщил об изменениях использования материнского капитала
16:50 15-12-2020
ПФР сообщил об изменениях использования материнского капитала
Посетил с проверкой женскую колонию прокурор Новосибирской области. Есть ли нарушения?
16:45 15-12-2020
Посетил с проверкой женскую колонию прокурор Новосибирской области. Есть ли нарушения?
БердскСтрана замороженных пенсий. Интервью с экономистом Евгением Гонтмахером
16:35 15-12-2020
Страна замороженных пенсий. Интервью с экономистом Евгением Гонтмахером
Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе
16:34 15-12-2020
Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе
«Я в шоке и долгах»: признали пациентку мертвой в Новосибирской области врачи
16:30 15-12-2020
«Я в шоке и долгах»: признали пациентку мертвой в Новосибирской области врачи
Оперативный штаб: Скончались 577 пациентов за сутки на 15 декабря в России
16:30 15-12-2020
Оперативный штаб: Скончались 577 пациентов за сутки на 15 декабря в России
+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России
16:28 15-12-2020
+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
16:23 15-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Бердск"Боятся, сволочи": После смерти севшей за руль Nissan Sunny 21-летней Кристины Хамидовой срезает колею и посыпает песком дорогу на кладбище УЖКХ в Бердске. Смотрите фото 1
16:20 15-12-2020