5 признаков жадной женщины

Жадная женщина всегда старается приобрести технику на любимого человека. Это позволяет снять груз с сердца и не выплачивать каждый месяц деньги за неё.

Существуют признаки, которые могут выдать жадную женщину, как бы она не прятала данное качество

Существуют признаки, которые могут выдать жадную женщину, как бы она не прятала данное качество. Несмотря на её доброту и искренность, девушка способна пустить корни в семью и скрывать свою истинную натуру.

Женщина покупает продукты, а потом вытягивает деньги из мужчины

Жадная девушка всегда тратит деньги, а потом начинает требовать их от любимого человека. Это говорит о жадности и непредсказуемости человека. Женщины могут хорошо замаскироваться, чтобы не поняли, что они жадные. Деньги могут потребовать и тогда, когда хотят пойти в салон красоты.

Просят гостей купить алкогольные напитки если

Человек жадный, он всегда старается сделать так, чтобы будущие гости что-то купили на стол, например – алкогольные напитки. С одной стороны это может выглядеть как забота, но гости сами должны покупать то, что они хотят, а не просить их о каких-то напитках, сладостях.

Женщина просит купить молодого человека бытовую технику в кредит на его имя

Многие семьи решают на покупку бытовой техники в кредит. Причин несколько, не хватает денежных средств и возможность хоть как-то сэкономить. Жадная женщина всегда старается приобрести технику на любимого человека. Это позволяет снять груз с сердца и не выплачивать каждый месяц деньги за неё.

Дожидается каждый день любимого человека на его работе

Жадная дама редко тратит деньги на такси, поэтому старается дожидаться любимого на его работе чтобы вместе поехать домой. Иногда засиживается на своей работе в ожидании звонка и возможности поехать вместе домой.

Не спрашивает любимого о подарках на праздники

Жадная девушка редко спрашивает любимого человека о подарках на различные праздники. Покупает то, что захотелось только ей, редко выбрасывает деньги на дорогие сюрпризы.

Источник: rsute.ru