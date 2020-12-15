«Ни разу не смотрел Comedy Woman»: рассказал о романе с Екатериной Варнавой Александр Молочников

Александр Молочников рассказал Ксении Собчак о романе с Екатериной Варнавой и разводе Светланы Ходченковой

Самый молодой режиссер МХТ им. Чехова Александр Молочников, изгнанный новым худруком театра Сергеем Женовачом, теперь ставит в Театре на Малой Бронной — у Константина Богомолова. И чтобы рассказать, почему и как он ушел из МХТ, Молочников встретился с женой своего нового худрука Ксенией Собчак. «КП» приводит выдержки двухчасовой беседы.

О наших в Голливуде

«В театре на Малой Бронной (руководит которым Константин Богомолов, а Молочников там ставит спектакли — Авт.) есть актер Леонид Тележинский. Он репетировал спектакль [«Бульба. Пир»] с Александром Кузнецовым («Содержанки», «Лето», «Лучше, чем люди»), который за два дня до премьеры нашего спектакля уехал сниматься в третьей части голливудского фильма «Фантастические твари». Он повел себя, как фантастическая тварь».

О пикапе Светланы Ходченковой

Фото: кадр из фильма

«Взять и поехать автостопом по индейской резервации в Аризоне. Это все — импровизация (фильм «Бегство в Аризону»). Мы как-то сидели в кафе, она была не в настроении, как мне показалось, в кризисе пресыщенности. И я сказал: «Надо, чтобы твой парень прокатил тебя на разбитой машине по нищебродской стране — Африке или Америке». Потом выяснилось, что парня нет. Ну, и я сказал: «Поехали!». Можете позвонить и спросить, было ли ей хорошо. Мы придумали фильм про девушку, которая едет в Аризону. И разговаривали с ней всего второй раз».

О Екатерине Варнаве

«Я ни разу не смотрел Comedy Woman, правда. Не знал, кто она такая. Мне показали клип Киркорова («Романы»), и она там меня впечатлила своей смелостью. И один раз она пришла домой после кастинга и сидела с друзьями. Они спросили, как все прошло, а она ответила: «Какой-то молодой ******* (чудила) дважды не утвердил меня в спектакль, позвонив в час ночи». А потом начался карантин, я пришел в шоу «Танцы со звездами». Все тусуются на «Мосфильме», у всех ажиотаж от ситуации с пандемией. И в какой-то момент я понял, что так [раскрепощенно] не вел себя со времен детского лагеря. Стал выпендриваться и шутить, чтобы понравиться девчонкам. Я не помню ничего, кроме Екатерины. И когда она порвала сухожилие, это было как-то романтично — все было сделано для того, чтобы что-то началось [любовь]»

О доходах

«Сложно ли мне жить с женщиной, которая зарабатывает больше? Нет. Во-первых это ни в чем не выражается. Мы делаем траты на общее пополам, если куда-то едем. Если она обычно летает в бизнес-классе, а я в экономе, то тоже беру бизнес. Режиссерские гонорары это позволяют. В этом смысле у нас все нормально»

О Захаре Прилепине

«Захар Прилепин был прообразом Остапа в постановке "Бульба.Пир". Все его высказывания сильно повлияли на спектакль, потому что это самая чудовищная личность в творчестве для меня на сегодня. Безусловно, талантливый человек. Но после фразы, сказанной Пивоварову....Какой? Ну, мол, на такой-то территории было убито больше всего украинцев — и там как раз стоял его батальон. Этот человек когда-то общался с родителями моей мамы, поскольку она из Нижнего Новгорода. Наверно, так нельзя говорить, но в данном случае думаю, что омоновец бывшим не бывает»

О России и водке

«Я с любовью отношусь к очень многому здесь. Я говорю, что это моя страна. Любимая моя страна. Но я был недавно в Дальнереченске в Приморском крае — так вот у людей там нет никакого досуга, кроме водки. Вообще. У них на ковид закрыли единственный кинотеатр. Я общался с местной гопотой — мы полночи сидели в парке. Мне обидно, что пресловутая целевая аудитория — это вот эти люди. И продюсер, который мне скажет «это не зайдет на регионы», по сути скажет «Саш, то, что ты делаешь, будет скучнее водки». То есть я конкурирую только с водкой. И меня это бесит».

Об увольнении из МХТ им. Чехова

«Я репетировал спектакль «Чайка» почти месяц. Репетиции шли трудно. Мы встретились у лифта, а я ведь учился на режиссерском факультете, где он (Сергей Женовач — новый худрук театра) был завкафедрой. Он меня видел как актера. И вот у лифта он сказал тоже самое. Я спросил: «Сергей Васильевич, я наверно должен показать вам макет спектакля?». Он сказал: «Нет-нет, мы можем встретиться и поговорить, но вообще ты же не режиссер, ты — актер».

Источник: nsk.kp.ru