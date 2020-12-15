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Дом / Общество

Почему нельзя мыть посуду в гостях?

20:20 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Если вы побываете в гостях у своих родителей, и предложите вымыть посуду – это будет правильно: данная примета хорошая. Она привлечет в дом успех и приятные перемены.

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Помогая хозяевам вымыть посуду, вы тем самым «вымываете» энергетику этого дома и заполняете ее чужой

Когда вас приглашают в гости друзья или знакомые, вам очень хочется каким-то образом выразить благодарность за теплый, гостеприимный прием.

Перед уходом мы начинаем помогать хозяевам дома убирать со стола, а также мы спешим помыть грязную посуду.

Народные приметы, однако, говорят о том, что этого делать категорически нельзя. Откуда произошло такое поверье, и что будет, если запрет нарушить?

Всем известно, что каждый дом наполнен своей собственной энергетикой. Поэтому, помогая хозяевам вымыть посуду, вы тем самым «вымываете» энергетику этого дома и заполняете ее чужой. И все хорошее, что было до этого в доме – удача, благополучие, любовь и взаимопонимание между домочадцами будут вымыты из этого дома чужими людьми.

А вот если вы побываете в гостях у своих родителей, и предложите вымыть посуду – это будет правильно: данная примета хорошая. Она привлечет в дом успех и приятные перемены.

Если гость взялся промыть за собой чашку – то не избежать с ним конфликта или ссоры.

Также свекрови нельзя перемывать посуду в доме невестки. По приметам это послужит причиной ссоры между женщинами.

Некоторые люди считают, что все эти суеверия связаны с некоторыми народными предрассудками. Верить в них или нет-личное дело каждого.

А вот примета о том, что не стоит заставлять своих гостей перемывать ложки с тарелками, не понравится вашим гостям уже потому, что предложение само по себе мало заманчивое, и вряд ли кому-то понравится.

Однако, если человек сам проявит хорошие намерения и помыслами – это вряд ли сможет кому-то навредить.

Источник: rsute.ru

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