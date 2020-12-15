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Общество / Стиль жизни

Особенности характера детей, рожденных в год быка 2021

21:50 15.12.2020 Фото: freeimg.ru
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Для людей, родившихся в год Белого Металлического Быка, успешными будут экономические, финансовые и политические сферы деятельности.

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Дата рождения человека определяет его повадки, черты характера, успешность в жизни

Дата рождения человека определяет его повадки, черты характера, успешность в жизни. Здесь важно учитывать всё: и дату рождения, и время, и год. Каждый период несёт в себе задатки тех качеств, которые присущи животному-тотему конкретного года. Так утверждают астрологи.

Наступающий 2021 год будет проходить под покровительством Белого Металлического Быка. И дети, рожденные в этот период, приобретут некоторые качества, обладателем которых является это почитаемое в Китае животное.

Особенности характера детей, рожденных в 2021 году

Белый Металлический Бык – уравновешенное и сильное животное. Поэтому и 2021 год подарит свету людей с железной волей и сильным характером. Эти качества привносит стихия металла. Дети будут наделены природным обаянием, жизнелюбием, стремлением наслаждаться всеми жизненными благами.

Телосложение людей, родившихся в год Быка, крепкое, как и здоровье. У них уверенная поступь. Обычно это физически сильные гармоничные люди.

У людей, родившихся в год Белого Металлического Быка, будут очень точно прослеживаться общие черты характера:

целеустремлённость, дарованная символом металла;
воинственный дух и готовность идти до конца в достижении цели, невзирая на препятствия;
забота о своих родных. Бык очень ценит семейные традиции и уважает своих близких;
в некотором роде склонность к разумному риску;
честность и трудолюбие;

дисциплинированность и любовь к порядку;
тяга к познанию нового и природная любознательность.

Но есть и отрицательные черты, которые могут проявиться уже в детском возрасте:

язвительность острого, как металлический клинок, языка;
упрямство, даже в тех, случаях, когда человек-«бычок» не прав;
недостаточная гибкость, готовность идти напролом.

Отличия в характере мальчиков и девочек

Для лиц разного пола есть различия, которые скорректированы именно половой принадлежность.

Мальчики и мужчины года Белого Металлического Быка будут более практичными и более настойчивыми, трудолюбивыми. Они стремятся к лидерству и плохо реагируют на критику. Их нужно чаще хвалить и поощрять. Могут замкнуться и озлобиться, если будут чувствовать давление со стороны.

В женском характере больше проявится конструктивный подход к ситуациям и делам, рассудительность. Они будут прекрасно заботиться о своих близких, любить и опекать их. Решительные и упорные, но не любящие показывать своё душевное состояние остальным.

Сферы деятельности, которые будут успешны

Для людей, родившихся в год Белого Металлического Быка, успешными будут экономические, финансовые и политические сферы деятельности. Из них получатся профессиональные спортсмены и военные. Занятие фермерством и жизнь на природе также принесёт успех людям-«бычкам». Среди них будут и ученые, и творческие натуры. Главное – развивать, а не «закапывать» их таланты.

Источник: rsute.ru

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