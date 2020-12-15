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"Боятся, сволочи": После смерти севшей за руль Nissan Sunny 21-летней Кристины Хамидовой срезает колею и посыпает песком дорогу на кладбище УЖКХ в Бердске. Смотрите фото

16:20 15.12.2020, Алина Бурова Фото: Читатели "Курьер. Среда. Бердск"
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Предположительно, авария на дороге произошла из-за колеи. Погибшая девушка не доехала до дома 200 метров. У Хамидовой осталось двое детей – дочери 2-х и 3-х лет. ГИБДД выясняет, дорога ли это вообще.

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Посыпают песком и расчищают дороги от снега власти Бердска

Посыпают песком и расчищают дороги от снега власти Бердска.

Смертельное ДТП. в котором погибла 21-летняя жительница села Маяк Искитимского района Кристина Хамидова, по возможным предположениям произошло вследствие колеи.

Трагическое ДТП случилось вчера, 14 декабря в Бердске. Девушка, управляя автомобилем Nissan Sunny, двигалась по ул. Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью.

Кристина Хамидова водительских прав не имела, только обучалась в автошколе. За руль автомобиля девушка села впервые, отправилась за подарком на День рождения бабушки и не доехала до дома 200 метров. У Кристины осталось двое малышей - дочери 2-х и 3-х лет. Муж погибшей пребывает в местах лишения свободы по ст. 158 УК РФ. 1 марта 2021 года Кристине Хамидовой исполнилось бы 22 года.

- У ее бабушки вчера было День рождения. Она села за руль, поехала ей подарок на Комбате купила, возвращалась домой и не доехала 200 метров. Хотела показать машину бабушке. Мы в шоке. Она училась на права. Мы ее постоянно одергивали, чтобы она вообще не садилась за руль. Это она в первый раз села и поехала. Она выпрыгнула. Надо было в машине сидеть, может такого исхода бы и не было. Она испугалась и решила выпрыгнуть. Нога застряла в дверке. Ее начало мотать. Машиной сама себя задавила,- сообщила сайту "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 15 декабря, свекровь девушки Татьяна Хамидова.

Как сообщили в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", после вчерашней трагедии, вблизи места аварии УЖКХ Бердска чистит снег и устраняет дефект на дороге.

- С 05:00 чистят снег, расширили дорогу и счистили колею. А вчера сразу после аварии дорогу посыпали песком. Боятся, сволочи,- заявили жители Бердска сегодня, 15 декабря.

Сотрудники полиции и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Уголовное дело пока не возбуждалось.

- В настоящее время проводится проверка. Устанавливается - это дрога или не дорога. Пока ничего там не возбуждалось,- прокомментировал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Напомним, что в ноябре суд вынес решение по иску собственника автомобиля к администрации и управлению ЖКХ Бердска. Тогда  транспортное происшествие случилось 13 января 2020 года в 20.10 на улице Красноармейская в районе бывшей «Бани на Советской». Никто не пострадал, однако кроссовер и автобус получили серьёзные повреждения. По назначению суда провели трассологическую, автотехническую и товароведческую экспертизы. Они показали, что проезжая часть имела скользкое обледенелое, заснеженное покрытие, с наличием колеи. Заявитель потребовал возместить ему ущерб от ДТП, а также компенсировать моральный вред и судебные расходы.  В итоге суд решил взыскать с управления ЖКХ причинённый вред от ДТП в сумме 661 тыс. рублей, потраченные на экспертизу 5 тыс. рублей, на оплату госпошлины 500 рублей. В части компенсации морального вреда суд решил отказать. Кроме этого с УЖКХ взыскали 15 тыс. рублей на оплату судебных экспертиз.

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Для расчистки пригнали трактор
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На этом месте проводилась чистка дороги
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Так выглядит участок дороги на котором проводились работы по устранению дефектов
ДТП занос насмерть погибла девушка смертельное дтп Кристина Хамидова
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От редакции

Кто виноват в случившемся?

Аноним, 15 декабря 2020 16:34
Дорога нечищеная - это серьезно. Но человек без опыта зимнего вождения за рулем - это вообще приговор. В данном случае оказалось что смертный приговор. Она же могла и задавить кого-нибудь. И любое другое ДТП совершить. Трагическая беспечность.

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