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В доме престарелых погибли 11 человек. СК завел дело

15:21 15.12.2020 Фото: СК РФ
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

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Республика Башкортостан В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в доме престарелых

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан по факту смерти 11 человек во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, ночью 15 декабря 2020 года произошёл пожар в деревне Ишбулдино в здании автономной некоммерческой организации "Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых». В момент возгорания в помещении находились 15 человек. В ходе тушения пожара обнаружены тела 11 человек. Количество пострадавших уточняется.

На место происшествия выехали руководство и следователи-криминалисты регионального следственного управления, руководитель и следователи территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. На месте создан оперативный штаб для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причин возгорания здания, допрашиваются очевидцы, истребуются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших, а также все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным законом требованиям и нормам.

Расследование уголовного дела поручено следственно-оперативной группе под руководством следователя по особо важным делам, в состав которой включены следователи и следователи-криминалисты.

Источник: Следком

насмерть пожар сгорел
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