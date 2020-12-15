Назвали болезнь, при которой не болеют коронавирусом в тяжелой форме

Врач предполагает, что это может быть связано с гормональной терапией.

Почему астматики не болеют ковидом в тяжелой форме

Почему астматики не болеют ковидом в тяжелой форме, какие внешние факторы провоцируют заболевание и что происходит в бронхах

В Алтайском крае, по официальным данным регионального минздрава, 50 тысяч больных бронхиальной астмой. Изначально предполагалось, что люди, страдающие ею, входят в группу риска по коронавирусу. Однако, как показывает сегодняшняя картина, среди больных бронхиальной астмой тяжелые формы ковида не регистрируются, рассказала Ирина Бахарева, главный пульмонолог Алтайского края.

Врач предполагает, что это может быть связано с гормональной терапией, которую многие астматики получают на регулярной основе, – тяжелые формы коронавируса лечатся как раз гормонами.

Тем не менее, как и любой другой вирус, COVID-19 может вызвать у больных бронхиальной астмой обострения болезни.

Почему возникает астма

Бронхиальная астма – это генетическое заболевание, которое может передаваться по наследству. Мало того, чаще всего она имеет аллергическую природу, и даже если этот аллерген не выявлен, это не значит, что его нет, подчеркивает врач.

Самый яркий симптом астмы – удушье, которое происходит из-за сужения просвета бронхов.

"Любой, даже здоровый бронх при появлении вредных патогенных агентов будет защищаться. И защита эта состоит в том, что нужно сузить просвет бронха. У больного астмой это происходит благодаря воспалению, утолщению слизистой бронха. Просвет сужается еще и из-за спазма мышц, а выработка густой вязкой слизи приводит к окончательной закупорке бронха", – объясняет Бахарева.

Здоровый человек с такой реакцией бронхов, скорее всего, никогда не столкнется. А у астматика этот процесс происходит постоянно.

Чем лечат астму

Сегодня бронхиальная астма хорошо изучена и успешно лечится – пациент, которому правильно подобрали терапию, живет точно так же, как и здоровый человек.

"Мы не говорим об окончательном излечении. Это генетическое заболевание, и, чтобы исправить дефектные гены, нужна генетическая инженерия, которой мы не владеем. Но стойкой ремиссии легко добиться при правильном лечении", – объясняет пульмонолог.

По словам Ирины Бахаревой, очень важно получать регулярную терапию и не бояться ингалятора. Если больной не предпринимает никаких действий и пытается самостоятельно справиться с болезнью, это может привести к необратимым последствиям.

Что может спровоцировать астму

Существуют внутренние и внешние факторы, которые вызывают развитие болезни. Внутренние – это определенный набор генов. Внешних, по словам профессора Сергея Хабарова, врача-аллерголога, гораздо больше: пыль, пыльца, еда, стрессы, резкая смена жары и холода и так далее.

Астма может быть спровоцирована другим заболеванием или изменением места пребывания, новыми неподходящими условиями работы (например, какое-то вредное производство) и так далее.

При этом, даже если у человека есть генетическая предрасположенность к астме, не факт, что это вызовет болезнь. Если за всю жизнь не произойдет столкновения с триггерами, которые вызовут заболевание, он может и не узнать, что такое астма. Человек будет иметь дефектный ген, но болеть не будет.

Обострение уже имеющейся болезни может вызвать либо респираторная инфекция, либо воздействие аллергенов. Их комбинация дает очень высокий риск обострения – 97%.

К факторам риска также относят стрессы и ожирение.

Можно ли предупредить астму

На сегодняшний день нет технологий, которые способны предотвратить развитие бронхиальной астмы и вообще всех аллергических заболеваний, рассказывает врач-аллерголог.

"Когда-то считалось, что защитить ребенка от аллергии и множества других заболеваний, в том числе и астмы, поможет длительное грудное вскармливание. Но оказалось, что оно защищает только в первые полгода жизни ребенка, не больше. Также долгое время считалось, что защитить ребенка от пищевой аллергии поможет жесткая диета для мамы, еще 15 лет назад был целый список нерекомендованных продуктов. Но потом выяснилось, что за 10 лет пищевая аллергия увеличилась ровно в два раза", – комментирует Хабаров.

Какие симптомы у астмы

Самый яркий симптом бронхиальной астмы – приступы удушья, человеку очень тяжело дышать. Кроме того, могут быть свистящие хрипы в грудной клетке, которые можно ощущать даже в горле.

Особенность астмы в том, что чаще всего все эти симптомы возникают в предутренние часы – в 3-4 утра. Также могут быть и приступы ночного удушья.

У детей первые признаки астмы проявляются в виде затяжных бронхитов. Обычная респираторная инфекция продолжается необычно долго. Также к ней может присоединиться атопический дерматит.

Источник: tolknews.ru