Два года издевался над сожительницей и забил ее до смерти житель Новосибирска

На почве личных неприязненных отношений к проживающей совместно с ним сожительницей, систематически наносил ей побои и причинял психические страдания.

Житель Кировского района предстанет перед судом по обвинению в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, обвиняемый в течение двух лет с 2017 по 2019 год, находясь у себя в доме по улице Западной Кировского района города Новосибирска, на почве личных неприязненных отношений к проживающей совместно с ним сожительницей, систематически наносил ей побои и причинял психические страдания в виде моральных переживаний и чувства страха путем воздействия на психику последней дебошами на бытовой почве.

Кроме того, в ночь на 10 апреля 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанёс потерпевшей не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений последняя скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, резвившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru