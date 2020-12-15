15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Два года издевался над сожительницей и забил ее до смерти житель Новосибирска

16:02 15.12.2020 Фото: pixabay.com
0

На почве личных неприязненных отношений к проживающей совместно с ним сожительницей, систематически наносил ей побои и причинял психические страдания.

% name% title
Житель Кировского района предстанет перед судом по обвинению в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего ее смерть

Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Кировского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, обвиняемый в течение двух лет с 2017 по 2019 год, находясь у себя в доме по улице Западной Кировского района города Новосибирска, на почве личных неприязненных отношений к проживающей совместно с ним сожительницей, систематически наносил ей побои и причинял психические страдания в виде моральных переживаний и чувства страха путем воздействия на психику последней дебошами на бытовой почве.

Кроме того, в ночь на 10 апреля 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанёс потерпевшей не менее трех ударов твердым тупым предметом в голову. От полученных телесных повреждений последняя скончалась через непродолжительное время от отека головного мозга, резвившегося в результате тупой закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru

избил сожитель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как наказать подлеца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
16:52 15-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
ПФР сообщил об изменениях использования материнского капитала
16:50 15-12-2020
ПФР сообщил об изменениях использования материнского капитала
Посетил с проверкой женскую колонию прокурор Новосибирской области. Есть ли нарушения?
16:45 15-12-2020
Посетил с проверкой женскую колонию прокурор Новосибирской области. Есть ли нарушения?
БердскСтрана замороженных пенсий. Интервью с экономистом Евгением Гонтмахером
16:35 15-12-2020
Страна замороженных пенсий. Интервью с экономистом Евгением Гонтмахером
Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе
16:34 15-12-2020
Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе
«Я в шоке и долгах»: признали пациентку мертвой в Новосибирской области врачи
16:30 15-12-2020
«Я в шоке и долгах»: признали пациентку мертвой в Новосибирской области врачи
Оперативный штаб: Скончались 577 пациентов за сутки на 15 декабря в России
16:30 15-12-2020
Оперативный штаб: Скончались 577 пациентов за сутки на 15 декабря в России
+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России
16:28 15-12-2020
+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России
БердскКопилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки 1
16:23 15-12-2020
Копилка опустела: Помогите деньгами голодным и бедным горожанам, благотворители Бердска. Волонтер Вадим Назимов развезет сухпайки
Бердск"Боятся, сволочи": После смерти севшей за руль Nissan Sunny 21-летней Кристины Хамидовой срезает колею и посыпает песком дорогу на кладбище УЖКХ в Бердске. Смотрите фото 1
16:20 15-12-2020