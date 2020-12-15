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Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу

17:45 15.12.2020 Фото: © Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
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В понедельник суд завершил судебное следствие по делу историка и начал прения сторон.

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Олег Соколов

Прокурор в ходе прений попросил приговорить историка к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, на суде в последнем слове заявил, что хочет и должен быть наказан за содеянное, передает ТАСС из зала суда.

- Я не только должен быть наказан, но и желаю быть наказанным, - заявил Соколов. - Но есть одно "но". Я хочу быть наказан за то, что совершил, а не за то, что мне вменили в вину ряд СМИ: "страшный садист, эдакий профессор Мориарти и убивает невинную девушку из-за комплексов".

В понедельник суд завершил судебное следствие по делу историка и начал прения сторон. Прокурор в ходе прений попросил приговорить историка к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности преступлений - за убийство и незаконное хранение оружия. Сторона защиты потерпевшей стороны поддержала обвинение. Адвокаты историка просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить подзащитному не более восьми лет лишения свободы.

Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установило следствие, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Согласно материалам следствия, он совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности.

Источник: ТАСС

доцент расчленитель студентка топор Олег Соколов
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