Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России

По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий.

В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.

От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.

По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.



"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.

Источник: РИА Новости