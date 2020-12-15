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Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России

18:00 15.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий.

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В России всем зданиям присвоят категорию пожарного риска

С 1 января в России каждому объекту будут присваивать категорию пожарного риска, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.
От этого будет зависеть частота проверок. "Принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки", — добавил министр.

По его словам, принципиальное нововведение заключается в том, что категория риска теперь будет присваиваться каждому объекту индивидуально.

"Таким образом, если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры и так далее автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа, с учетом возможных негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника", — подчеркнул Зиничев.
Сегодня в России работают около полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, это примерно 549 тысяч человек личного состава, в их распоряжении 76 тысяч единиц техники. По данным на сайте МЧС, каждый год инспекторы проводят полтора миллиона проверок и семь с половиной миллионов противопожарных мероприятий. Ежегодно удается предотвратить до 450 тысяч пожаров.

Источник: РИА Новости

дом пожарный риск
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