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Закупила российскую вакцину от коронавируса Северная Корея

17:15 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сумма контракта и объем партии препарата неизвестны.

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Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а также китайское диагностическое оборудование, включая термографы. Об этом японской газете Asahi рассказали источники в южнокорейской разведке и китайском бизнесе.

Сумма контракта и объем партии препарата неизвестны. Термографы были установлены на границе между Китаем и КНДР с целью постепенного возобновления экономической деятельности между странами.

Отмечается, что российский препарат начали выборочно вводить представителям Трудовой партии Кореи. О вакцинации лидера КНДР Ким Чен Ына пока не сообщалось. В Северной Корее намерены полностью убедиться в безопасности вещества перед тем, как высший руководитель страны сделает прививку.

В конце ноября Южная Корея пожаловалась на то, что Пхеньян попытался украсть разработки вакцины от коронавируса. По данным разведки страны, Северная Корея совершила атаку на фармкомпании.

В конце июля министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. Он выразил обеспокоенность в связи с возможным появлением инфекции в городе Кэсон на границе между странами. Однако в Северной Корее регулярно подчеркивали, что не нуждаются во внешней помощи. В стране якобы не было ни одного случая заражения коронавирусом за все время пандемии, а подозрение на ее наличие наблюдалось только единожды.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Северная Корея
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