Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?

В России предрекли снижение населения на несколько миллионов

"Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.

Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.

"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. < …> Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", — говорится в документе.

По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.

"Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", — отмечается в докладе.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности".

Источник: РИА Новости