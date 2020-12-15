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Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?

18:30 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х.

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В России предрекли снижение населения на несколько миллионов

"Трезвая Россия" прогнозирует снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Доклад федерального проекта о демографической ситуации есть в распоряжении РИА Новости.
Среди факторов, влияющих на негативную динамику, эксперты отмечают алкоголь, табак и наркотики, от потребления которых ежегодно погибают более миллиона граждан.
"По оценкам экспертов Федерального проекта "Трезвая Россия", если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек. < …> Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", — говорится в документе.

По информации "Трезвой России", экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны — более 13 триллионов рублей в год.
"Ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России погибает более одного миллиона человек. При этом в середине 90-х годов XX века в России количество смертей в год составляло около 1,6 миллиона человек. Таким образом, за последние 35 лет в России от алкоголя, наркотиков и табака погибло более 30 миллионов человек", — отмечается в докладе.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", объясняется не только "демографическим провалом" 90-х, но и последствиями употребления гражданами психоактивных веществ, в особенности синтетических и других наркотиков. По словам главы федерального проекта, употребление этих веществ, а также алкоголя и табака также "формирует негативные репродуктивные установки, приводит к откладыванию рождений, субкультуре чайлдфри и прерыванию беременности".

Источник: РИА Новости

демография смертность численность населения эмигрант
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От редакции

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Аноним, 15 декабря 2020 19:17
НВР:
какой бред...надеюсь эксперды эту фигню накатали бесплатно..
Организатор, 15 декабря 2020 19:18
НВР:
Придумывают псевдопроблему,дайте людям достойную зарплату,цели в жизни ,тут не знаешь как выживать,они придумали проблем табак и алкоголь,да них уже средств не хватает
Аноним, 15 декабря 2020 19:46
Ничего, скоро Билл Гейтс поставит точку в демографической проблеме россиян.

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