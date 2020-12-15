Открыла третье месторождение в Карском море "Роснефть"

Ранее компания открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 млрд куб. м, ему присвоено имя Маршала Жукова. Первым было открыто месторождение Победы с запасами 422 млрд куб. м газа.

Результаты бурения показывают высокую нефтегазоносность

Запасы газа в нем составляют 514 млрд куб. м.

"Роснефть" поставила на государственный учет третье уникальное месторождение, открытое за последнее время в Карском море. Ему присвоено имя Маршала Рокоссовского, сообщает компания.

Запасы газа на месторождении оцениваются в 514 млрд куб. м, а конденсата - 53 млн тонн. Оно было открыто при разведочном бурении на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке.

Ранее компания открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 млрд куб. м, ему присвоено имя Маршала Жукова. Первым было открыто месторождение Победы с запасами 422 млрд куб. м газа.

Старт проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. Бурение первой скважины "Университетская-1" позволило открыть одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Победа. Его суммарные извлекаемые запасы составляют около 130 млн тонн нефти и 422 млрд куб. м газа. При этом нефть с этого месторождения сверхлегкая и по своим ключевым показателям превосходит характеристики эталонной Brent, а также Siberian Light и WTI.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты бурения показывают высокую нефтегазоносность этих структур. По объему ресурсов новая провинция может превзойти Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока, считают в "Роснефти".

Источник: ТАСС