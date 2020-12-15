15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Открыла третье месторождение в Карском море "Роснефть"

17:30 15.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Ранее компания открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 млрд куб. м, ему присвоено имя Маршала Жукова. Первым было открыто месторождение Победы с запасами 422 млрд куб. м газа.

% name% title
Результаты бурения показывают высокую нефтегазоносность

Запасы газа в нем составляют 514 млрд куб. м.
"Роснефть" поставила на государственный учет третье уникальное месторождение, открытое за последнее время в Карском море. Ему присвоено имя Маршала Рокоссовского, сообщает компания.

Запасы газа на месторождении оцениваются в 514 млрд куб. м, а конденсата - 53 млн тонн. Оно было открыто при разведочном бурении на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке.

Ранее компания открыла месторождение на Карском шельфе с запасами в 800 млрд куб. м, ему присвоено имя Маршала Жукова. Первым было открыто месторождение Победы с запасами 422 млрд куб. м газа.

Старт проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. Бурение первой скважины "Университетская-1" позволило открыть одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Победа. Его суммарные извлекаемые запасы составляют около 130 млн тонн нефти и 422 млрд куб. м газа. При этом нефть с этого месторождения сверхлегкая и по своим ключевым показателям превосходит характеристики эталонной Brent, а также Siberian Light и WTI.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты бурения показывают высокую нефтегазоносность этих структур. По объему ресурсов новая провинция может превзойти Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока, считают в "Роснефти".

Источник: ТАСС

газ нефть скважина шельф
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
18:20 15-12-2020
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
18:15 15-12-2020
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
18:13 15-12-2020
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
18:09 15-12-2020
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:06 15-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
18:01 15-12-2020
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
18:00 15-12-2020
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
17:59 15-12-2020
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
17:50 15-12-2020
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу
17:45 15-12-2020
Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу