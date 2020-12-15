Сигнализатор СУМ-1М — основные характеристики, главные сферы применения и критерии на которые стоит обратить внимание

На сегодняшний день немногие знают о том, в каких именно целях все-таки применяется СУМ-1М.

На сегодняшний день немногие знают о том, в каких именно целях все-таки применяется СУМ-1М. Это сигнализатор, который нужен в основном в промышленных пространствах, но его можно и разрешено использовать по правилам на открытом воздухе, но только лишь под навесами. Помимо этого, что касается колебаний температурных режимов, то важно приобретать прибор, на который изменения климатического характера не влияют. Что же касается надежности работы, то про СУМ-1М можно всегда прочитать дополнительные отзывы, а также характеристики на специализированном сайте. Также, здесь же есть возможность без проблем приобрести его по очень демократичным и нормальным ценам.

Перед применением абсолютно всем клиентам важно прочитать все характеристики оборудования, а также можно пообщаться с менеджерами сети, которые точно помогут сделать верный выбор в пользу одного из товаров.

Мембранный сигнализатор уровня СУМ-1М представляет собою электронный прибор, ключевое предназначение которого — контроль сыпучих материалов в автоматическом режиме.

Сферы применения прибора

СУМ-1М может использоваться в автоматическом и ручном режимах. Активно используется прибор в следующих областях промышленности:

агрономия — подсчет семян и сыпучих удобрений;

животноводство, склады хранения комбикорма — для пересчета количества производимых кормов для животных и птиц, учета их объемов;

агропромышленный комплекс — автоматическое вычисление уровня зерна и его производимых продуктов питания. Используется в процессах перемалывания, сушки и распаковки продукции для последующего ее хранения;

рыбный промысел — для точного контроля уровня морепродуктов и рыбы в емкостях разных размеров;

химическая и горнодобывающая промышленность — вычисление объемов сыпучих веществ — торфа, гравия и многих других.

Применяется для проверки объемов веществ разного происхождения, как цемент, зерно или песок, размещенных в бункерах, контейнерах, трюмах водного транспорта, элеваторах, хранилищах.