Поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Джозефу Байдену и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.
Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул он в телеграмме.
Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.
Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, но официальных результатов еще не было.
Вчера коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".
Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.
Байден станет 46-м американским президентом. Его инаугурация должна пройти 20 января.