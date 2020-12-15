Поздравил Байдена с победой на выборах президента США Путин

Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Джозефу Байдену и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

По итогам голосования выборщиков демократ Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Шестого января результаты должен утвердить конгресс.

Путин пожелал Байдену успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем и вызовов.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", — подчеркнул он в телеграмме.

Третьего ноября в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности.

Почти сразу СМИ "отдали" победу Байдену, осенью его поздравили многие мировые лидеры, но официальных результатов еще не было.

Вчера коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число "разгромным".

Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.