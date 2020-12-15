Веб-сайт – это лицо сайта в интернете, его главное онлайн-представительство. Разработать сегодня можно площадку любого типа, сложности, соответствующую потребностям заказчика.

Веб-сайт – это лицо сайта в интернете, его главное онлайн-представительство. Разработать сегодня можно площадку любого типа, сложности, соответствующую потребностям заказчика. Вы сами выбираете, что хотите получить, как это должно выглядеть. Разработка сайтов под ключ в студии предполагает анализ ниши, составление технического плана, любое прописанное в договоре число доработок и согласований. Профессионалы работают для того, чтобы вы получили идеально соответствующий своим запросам результат.

Виды сайтов под ключ

Сегодня можно заказать такие разновидности сайтов под ключ:

интернет-магазины – адаптированные тематические маркетплейсы и так называемые агрегаторы;

корпоративные сайты – площадки для продвижения продуктов, брендов, усиливающие позиции компании на рынке;

онлайн-порталы – В2В и В2С, подходят даже для сложных процессов, повышенных нагрузок;

каталоги – ресурсы для продажи информации;

лендинг пейджи – веб-страницы о товарах, услугах, главная задача которых продавать (для продукта или узкой группы достаточно одной страницы).

Ресурсы могут быть шаблонными или на 100% индивидуальными. Второй вариант стоит дороже, зато позволяет получать идеальные для конкретной компании в отдельно взятом случае результаты.

Этапы разработки

Сайт под ключ создается в несколько этапов:

Анализ рынка – нужно изучить особенности услуг, товаров, освоить рынок и разработать эффективную стратегию продвижения. Именно стратегия нужна для старта проекта. Аналитики составляют план, согласно которому в дальнейшем разрабатывается площадка. Обязательно исследуются конкуренты, сам сегмент. Разработка дизайна – обязательно индивидуального, с учетом особенностей услуги, продукта. Следует работать в едином фирменном стиле компании. Программирование – после утверждения дизайна можно будет заниматься технической составляющей. Сайт должен выйти быстрым, удобным, узнаваемым, красивым. Программисты воплощают в реальность дизайнерский проект, формируя адекватные рабочие конструкции. Необходимы многочисленные тестирования. Подключение сервисов – осуществляется интеграция CRM/ERP. Если системы ранее не было, разрабатываются базы данных. Отдельно подключаются утвержденные ранее стратегии разработки, подключаются платежные системы, приложения. Стоит сделать тестирование, разработать аналитику для определения скорости работы, эффективности. Обязателен тест юзабилити. Обеспечение безопасности, поддержка, релиз – это финальные этапы запуска нового проекта.

Готово – ваш бизнес начнет активно работать и в сети интернет.

Итоги

Профессиональный подход к разработке сайтов требует соблюдения технологии, выполнения целого ряда производственных этапов. Хорошо, если студия готова предоставить всестороннюю поддержку на будущее. После запуска проекта могут возникать вопросы, необходимость выполнения доработок.

Обращайтесь в проверенные агентства. В таком случае вы можете быть уверены в результате.

"Источник: bonum-studio.com"