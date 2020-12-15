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Топ-5 подарков на Новый год и Рождество

15:44 15.12.2020
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Новый год и Рождество – это любимые праздники не только детей, но и взрослых. На Рождество принято собираться всей семьей, а Новый год встречать в кругу друзей и близких людей.

% name% titleНовый год и Рождество – это любимые праздники не только детей, но и взрослых. На Рождество принято собираться всей семьей, а Новый год встречать в кругу друзей и близких людей. Подарки – это именно то, что помогает забыть о ежедневных хлопотах и неурядицах. Хочется сделать приятное каждому члену семьи, лучшим друзьям и коллегам. Чтобы купить подарок на Новый год, нужно сначала сесть и хорошенько подумать: что может вызвать восторг у детей, какой презент для коллег и друзей оставит о вас приятные воспоминания. Красивые и оригинальные подарки вы можете выбрать в интернет-магазине «Виссон». Здесь есть широкий ассортимент подарков и рождественского декора:

  • книги для взрослых и детей;
  • адвент-календари;
  • рождественские свечи;
  • наборы для творчества;
  • рождественские сапожки;
  • открытки и закладки;
  • рождественские венки и др.

Самое главное при выборе подарка – показать свое уважение и заботу тому человеку, которому вы дарите подарок. Ну и конечно же не стоит забывать о том, что люди сейчас предпочитают получать практичные подарки.

Книги

% name% titleКнига – замечательный подарок как для взрослого, так и для ребенка. Но нужно знать, что любит читать ваш близкий человек – возможно, ему по душе историческая литература, а может он предпочитает научную фантастику или современные детективы. Поэтому если вы собираетесь дарить книгу взрослому человеку, то нужно ориентироваться не только на свой вкус, а в первую очередь на предпочтения того человека, которому предназначается книга.

Что касается детей, то здесь все проще: есть множество сказок, сборников рождественских историй, раскрасок, которые заинтересуют ребенка. При выборе такой литературы нужно учитывать возраст ребенка. А если вы знаете, что ребенок учит английский, вы можете подобрать увлекательную книгу с яркими картинками, написанную на простом английском языке. Есть подарочные издания книг, а есть аудиокниги. Аудиокниги хороши именно тем, что ребенок научится не только воспринимать англоязычную информацию на слух, но и сможет потренировать произношение без акцента.

Наборы для творчества

% name% titleЭто могут быть наборы для:

  • вышивания;
  • скрапбукинга;
  • рисования;
  • лепки;
  • раскрашивания и др.

Кухонные принадлежности

К таким принадлежностям относят:

  • скатерти;
  • прихватки;
  • фартуки;
  • чашки;
  • посуда.

Покупая подарок на Новый год, старайтесь, чтобы он был тематическим. Например, если вы решили подарить скатерть или прихватки, то они могут быть сделаны в рождественской тематике.

Элементы декора

Можно подарить элементы декора на Рождество и Новый год. Что это может быть? Например:

  • рождественский венок;
  • сапог для подарков;
  • праздничные свечи;
  • стильные гирлянды и др.

Если вы собираетесь купить подарок на Новый год для украшения дома, не забудьте учесть общий стиль оформления, чтобы ваш подарок гармонично туда вписался.

Подарочные сертификаты

Это универсальный подарок, который подойдет каждому взрослому – родителям, братьям и сестрам, друзьям, коллегам. Подарив сертификат, вы будете уверенны, что человек сможет купить себе именно то, что ему действительно нужно!

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