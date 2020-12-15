+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5181 (19,4%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,3%
2. Ненецкий автономный округ 0,4%
3.Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек:
Москва — 5307
Санкт-Петербург — 1886
Московская область — 997
Республика Хакасия — 589
Хабаровский край — 497
Республика Карелия — 453
Нижегородская область — 447
Красноярский край — 410
Архангельская область — 399
Ивановская область — 398
Свердловская область — 387
Забайкальский край — 384
Воронежская область — 382
Сахалинская область — 366
Вологодская область — 351
Ульяновская область — 342
Ростовская область — 337
Республика Коми — 331
Пермский край — 326
Ленинградская область — 316
Омская область — 310
Новгородская область — 307
Орловская область — 297
Смоленская область — 297
Тверская область — 290
Самарская область — 286
Республика Крым — 281
Иркутская область — 272
Мурманская область — 260
Ханты-Мансийский автономный округ — 252
Приморский край — 246
Калининградская область — 245
Кировская область — 238
Ямало-Ненецкий автономный округ — 231
Саратовская область — 229
Волгоградская область — 222
Республика Северная Осетия - Алания — 220
Ставропольский край — 211
Новосибирская область — 206
Томская область — 194
Республика Саха (Якутия) — 187
Удмуртская Республика — 185
Владимирская область — 180
Тульская область — 174
Брянская область — 173
Оренбургская область — 164
Белгородская область — 163
Курская область — 161
Калужская область — 156
Кемеровская область — 156
Тюменская область — 152
Костромская область — 147
Республика Алтай — 145
Амурская область — 145
Севастополь — 140
Краснодарский край — 132
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Республика Бурятия — 128
Рязанская область — 127
Республика Калмыкия — 126
Ярославская область — 114
Липецкая область — 112
Пензенская область — 112
Республика Марий Эл — 97
Республика Чувашия — 95
Курганская область — 95
Псковская область — 94
Республика Башкортостан — 94
Республика Татарстан — 92
Астраханская область — 91
Карачаево-Черкесская Республика — 89
Республика Дагестан — 83
Республика Мордовия — 82
Республика Адыгея — 80
Камчатский край — 76
Алтайский край — 70
Республика Ингушетия — 59
Магаданская область — 47
Еврейская автономная область — 43
Республика Тыва — 37
Чеченская Республика — 35
Челябинская область — 24
Тамбовская область — 21
Чукотский автономный округ — 3
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 149 610
За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев:
Москва — 77
Санкт-Петербург — 72
Московская область — 35
Ростовская область — 26
Красноярский край — 23
Пермский край — 18
Свердловская область — 18
Иркутская область — 15
Нижегородская область — 13
Ивановская область — 12
Краснодарский край — 11
Тульская область — 10
Ульяновская область — 10
Алтайский край — 10
Владимирская область — 9
Вологодская область — 9
Воронежская область — 8
Республика Коми — 8
Республика Крым — 8
Самарская область — 8
Тюменская область — 8
Липецкая область — 7
Челябинская область — 7
Новосибирская область — 7
Омская область — 7
Приморский край — 7
Белгородская область — 6
Ленинградская область — 6
Мурманская область — 6
Волгоградская область — 6
Саратовская область — 6
Ханты-Мансийский автономный округ — 6
Севастополь — 5
Ставропольский край — 5
Оренбургская область — 5
Республика Бурятия — 5
Тверская область — 4
Ярославская область — 4
Калининградская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Астраханская область — 4
Республика Дагестан — 4
Удмуртская Республика — 4
Республика Чувашия — 4
Курганская область — 4
Курская область — 3
Рязанская область — 3
Пензенская область — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Кемеровская область — 3
Республика Саха (Якутия) — 3
Хабаровский край — 3
Орловская область — 2
Тамбовская область — 2
Республика Карелия — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Алтай — 2
Забайкальский край — 2
Еврейская автономная область — 2
Смоленская область — 1
Новгородская область — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Амурская область — 1
За весь период по России умерло 47 968 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 336 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572 тыс. 290 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф