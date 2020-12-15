+26 689 зараженных коронавирусом за сутки на 15 декабря в России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 689 в 85 регионах

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 26 689 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5181 (19,4%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,3%

2. Ненецкий автономный округ 0,4%

3.Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 24 813 человек:

Москва — 5307

Санкт-Петербург — 1886

Московская область — 997

Республика Хакасия — 589

Хабаровский край — 497

Республика Карелия — 453

Нижегородская область — 447

Красноярский край — 410

Архангельская область — 399

Ивановская область — 398

Свердловская область — 387

Забайкальский край — 384

Воронежская область — 382

Сахалинская область — 366

Вологодская область — 351

Ульяновская область — 342

Ростовская область — 337

Республика Коми — 331

Пермский край — 326

Ленинградская область — 316

Омская область — 310

Новгородская область — 307

Орловская область — 297

Смоленская область — 297

Тверская область — 290

Самарская область — 286

Республика Крым — 281

Иркутская область — 272

Мурманская область — 260

Ханты-Мансийский автономный округ — 252

Приморский край — 246

Калининградская область — 245

Кировская область — 238

Ямало-Ненецкий автономный округ — 231

Саратовская область — 229

Волгоградская область — 222

Республика Северная Осетия - Алания — 220

Ставропольский край — 211

Новосибирская область — 206

Томская область — 194

Республика Саха (Якутия) — 187

Удмуртская Республика — 185

Владимирская область — 180

Тульская область — 174

Брянская область — 173

Оренбургская область — 164

Белгородская область — 163

Курская область — 161

Калужская область — 156

Кемеровская область — 156

Тюменская область — 152

Костромская область — 147

Республика Алтай — 145

Амурская область — 145

Севастополь — 140

Краснодарский край — 132

Кабардино-Балкарская Республика — 128

Республика Бурятия — 128

Рязанская область — 127

Республика Калмыкия — 126

Ярославская область — 114

Липецкая область — 112

Пензенская область — 112

Республика Марий Эл — 97

Республика Чувашия — 95

Курганская область — 95

Псковская область — 94

Республика Башкортостан — 94

Республика Татарстан — 92

Астраханская область — 91

Карачаево-Черкесская Республика — 89

Республика Дагестан — 83

Республика Мордовия — 82

Республика Адыгея — 80

Камчатский край — 76

Алтайский край — 70

Республика Ингушетия — 59

Магаданская область — 47

Еврейская автономная область — 43

Республика Тыва — 37

Чеченская Республика — 35

Челябинская область — 24

Тамбовская область — 21

Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 149 610

За последние сутки подтверждено 577 летальных случаев:

Москва — 77

Санкт-Петербург — 72

Московская область — 35

Ростовская область — 26

Красноярский край — 23

Пермский край — 18

Свердловская область — 18

Иркутская область — 15

Нижегородская область — 13

Ивановская область — 12

Краснодарский край — 11

Тульская область — 10

Ульяновская область — 10

Алтайский край — 10

Владимирская область — 9

Вологодская область — 9

Воронежская область — 8

Республика Коми — 8

Республика Крым — 8

Самарская область — 8

Тюменская область — 8

Липецкая область — 7

Челябинская область — 7

Новосибирская область — 7

Омская область — 7

Приморский край — 7

Белгородская область — 6

Ленинградская область — 6

Мурманская область — 6

Волгоградская область — 6

Саратовская область — 6

Ханты-Мансийский автономный округ — 6

Севастополь — 5

Ставропольский край — 5

Оренбургская область — 5

Республика Бурятия — 5

Тверская область — 4

Ярославская область — 4

Калининградская область — 4

Республика Калмыкия — 4

Астраханская область — 4

Республика Дагестан — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Чувашия — 4

Курганская область — 4

Курская область — 3

Рязанская область — 3

Пензенская область — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Кемеровская область — 3

Республика Саха (Якутия) — 3

Хабаровский край — 3

Орловская область — 2

Тамбовская область — 2

Республика Карелия — 2

Республика Башкортостан — 2

Республика Алтай — 2

Забайкальский край — 2

Еврейская автономная область — 2

Смоленская область — 1

Новгородская область — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Республика Марий Эл — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Амурская область — 1

За весь период по России умерло 47 968 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 83,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 336 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 572 тыс. 290 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф