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Определит степень тяжести ковидной пневмонии нейросеть

18:44 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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Пользоваться этой системой будут врачи.

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Сервис позволит точно вычислять степень поражения лёгочной системы
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Определит степень тяжести ковидной пневмонии нейросетьПовторно подхватили коронавирус пять депутатов ГосдумыЕщё 858 новостей

Московские власти вместе с исследователями из МГУ имени М.В. Ломоносова запустили сервис по определению тяжести пневмонии по анализу крови. Сервис позволит спрогнозировать, насколько тяжёлое у вас воспаление легких – и для этого не нужно будет делать компьютерную томографию легких.

Как обещают московские власти, сервис позволит точно вычислять степень поражения лёгочной системы, причём, работает всё это на искусственном интеллекте. Систему обучили на опыте исследования более чем 500 тысяч больных.

Пользоваться этой системой будут врачи. Нейросеть будет изучать электронную карту больного, после чего сообщать медику, с насколько тяжёлым случаем он имеет дело.

Источник: t.me/bazabazon

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Молодцы ученые?

Аноним, 15 декабря 2020 19:44
"Пользоваться этой системой будут врачи". А в последствии, эта нейросеть "ИИ" лишит работы приличную часть врачей.

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