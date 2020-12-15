Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе

В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев

Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности".

Сурен Сарумян



Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного КарабахаЭто подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента.Ранее СМИ написали о возобновлении боев за села Гадрутского района Хцаберд и Хин Тахер.

Одиннадцатого декабря в окрестностях этих населенных пунктов произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы. Накануне командующий российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщал, что обстановка нормализовалась.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться военнопленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

Источник: РИА Новости