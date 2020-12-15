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Опровергли сообщения о возобновлении боев в Карабахе

16:34 15.12.2020 Фото: pixabay.com
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В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение.

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В Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев

Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг сообщения о том, что в регионе вновь начались бои. Об этом сообщает Sputnik Армения.
"В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности".

Сурен Сарумян

Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха
Это подтвердили и в пресс-службе российского миротворческого контингента.
Ранее СМИ написали о возобновлении боев за села Гадрутского района Хцаберд и Хин Тахер.

Одиннадцатого декабря в окрестностях этих населенных пунктов произошло нарушение режима прекращения огня, которое пресекли российские миротворцы. Накануне командующий российским воинским контингентом миротворческих сил генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщал, что обстановка нормализовалась.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября стороны смогли заключить трехстороннее соглашение. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться военнопленными. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

Источник: РИА Новости

военный конфликт Нагорный Карабах
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