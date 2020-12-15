Было много обращений во все инстанции Республики Коми начиная от администрации сельского поселения и района, до обслуживающих организаций и до Прокуратуру Республики Коми. Обещание с дорогами мы ждем уже не один год. Путин, помоги!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена Анатольевна Пастухова:

Добрый день уважаемый Владимир Владимирович! Очень хочется, чтобы мое обращение к Вам обязательно дошло, потому что Ваша помощь нам и нашим жителям очень необходима. У нас беда дороги, которые находятся в плачевном состоянии.. Было много обращений во все инстанции Республики Коми начиная от администрации сельского поселения и района, до обслуживающих организаций и до Прокуратуру Республики Коми. Обещание с дорогами мы ждем уже не один год. В настоящее время это еще и два школьных маршрута, по которым ездят ДЕТИ! В нашем селе находится единственная в районе коррекционная школа, куда приезжают ребята с разными ограничениями в здоровье, для которых уже сама поездка не простое дело , но когда это еще и по таким дорогам! Несколько лет у нас закрыли школу, детей так же вывозят в соседнее село. И везут их тоже по этой ужасной дороге! Огромные лесовозы вывозят лес, которые не секрет, что перегружены. А что может произойти , если встретятся школьный автобус и эта машина! Организации, которая должна отвечать за содержание дорог была несколько раз уже наказана, но «воз и ныне там». Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите нам! Обращаюсь к Вам как староста села и депутат сельского поседения! Находимся мы в Республике Коми , Прилузский Район, село Читаево.