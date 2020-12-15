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Чудом спасли малыша умирающей от коронавируса женщины акушеры

17:23 15.12.2020 Фото: t.me/bazabazon
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После госпитализации состояние Мадины начало ухудшаться и врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение.

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В Ингушетии врачи чудом спасли ребёнка умирающей от ковида женщины

В Ингушетии врачи чудом спасли ребёнка умирающей от ковида женщины. Малышу было всего 28 недель.

22 ноября Мадину Евлоеву госпитализировали в Сунженскую больницу — она работала там же, медсестрой в поликлинике. Женщина была на седьмом месяце беременности. После госпитализации состояние Мадины начало ухудшаться и врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. Малыша, которому было 28 недель и 4 дня, в итоге удалось выходить (у него отрицательный тест на ковид), а Мадина умерла. У неё остались трое детей.

Источник: t.me/bazabazon

COVID-19 беременность коронавирус пандемия
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