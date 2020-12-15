Ушел с должности гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин

8 октября 2019 года приказом министра культуры РФ был назначен гендиректором Росгосцирка

Владимир Шемякин во вторник покидает пост генерального директора Росгосцирка, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 года", - сказано в сообщении.

Минкультуры РФ планирует до конца 2020 года объявить конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Росгосцирка. Очный этап конкурса пройдет в феврале 2021 года. Временное исполнение обязанностей генерального директора учреждения будет возложено на Сергея Белякова, занимающего должность советника главы Росгосцирка.



По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, ситуация в Росгосцирке была сложной."Ситуация накалялась тем, что руководство вошло в прямые конфликты минимум с тремя серьезными коллективами нашей страны... На мой взгляд, основная проблема Владимира Леонидовича была в его команде, которая не справилась с работой. Сам он на меня производил неплохое впечатление. Однако команда не сработала и создала ряд сложных для него условий, и на фоне всего этого он принял решение уйти по собственному желанию", - сказал он РИА Новости.

По его мнению, люди не из индустрии с большим трудом погружаются в проблематику цирка. "Я бы хотел, чтобы следующий генеральный директор был из нашей среды", - отметил Запашный.

Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский Государственный педагогический институт имени Толстого, работал генеральным директором ООО "Юнимилк", был депутатом Госдумы шестого созыва от Республики Марий Эл. С 2013 года занимал пост первого заместителя председателя правления "Газпром-Медиа". 8 октября 2019 года приказом министра культуры РФ был назначен гендиректором Росгосцирка.