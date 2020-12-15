Повторно подхватили коронавирус пять депутатов Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов.
"У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.
По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он.
Источник: РИА Новости