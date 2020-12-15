15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Повторно подхватили коронавирус пять депутатов Госдумы

17:34 15.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров.

% name% title
Пять депутатов повторно заболели COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Повторно подхватили коронавирус пять депутатов ГосдумыЗакупила российскую вакцину от коронавируса Северная КореяЕщё 857 новостей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов.
"У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.
По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он.

"Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели, либо находятся в больнице на данный момент", - сообщил председатель Госдумы.

Источник: РИА Новости

COVID-19 депутат коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поправятся?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?
18:30 15-12-2020
Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
18:20 15-12-2020
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
18:15 15-12-2020
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
18:13 15-12-2020
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
18:09 15-12-2020
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:06 15-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
18:01 15-12-2020
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
18:00 15-12-2020
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
17:59 15-12-2020
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
17:50 15-12-2020
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога