Повторно подхватили коронавирус пять депутатов Госдумы

Пять депутатов повторно заболели COVID-19

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом повторно, всего переболели или находятся в больнице из-за COVID 157 депутатов.

"У нас сегодняшний день тестирование показало, что 11 депутатов плюсом на вчерашний день положительный результат получили в ходе тестирования. Кроме этого, что больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь. То есть антитела не выработались и заразились", - сказал Володин.

По его словам, один из депутатов, заболевших повторно, является Артур Чилингаров. Все остальные также являются представителями группы риска, уточнил он.



"Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели, либо находятся в больнице на данный момент", - сообщил председатель Госдумы.

Источник: РИА Новости