15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+

18:01 15.12.2020
0

Новым клиентам видеосервиса Wink при подключении в декабре и январе доступна специальная подписка «Новогодний Трансформер».

% name% title

Видеосервис Wink создает праздничное настроение и предлагает сибирякам уже сейчас продумать программу развлечений на новогодние каникулы. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента.

Новым клиентам видеосервиса Wink при подключении в декабре и январе доступна специальная подписка «Новогодний Трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней кино можно смотреть бесплатно, а после клиенту подключается базовый тариф «Трансформер», который удобно настроить под свои предпочтения и платить только за то, что реально смотришь. Действующие подписчики Wink получают в подарок на 30 дней пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами.

«В новогодние праздники принято собираться всей семьей, в том числе и за просмотром телевизора. Видеосервис Wink позволит в предстоящие каникулы вспомнить старые добрые фильмы и познакомиться с новинками проката не только удобно, но и выгодно. Каждый сможет найти что-то для себя среди тысяч фильмов и сериалов разных жанров и собрать собственную программу домашнего кинотеатра. При этом спорить друг с другом по поводу выбора не придется: разные фильмы доступны на нескольких экранах в одно и то же время», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Дополнительным бонусом для действующих подписчиков станет скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, в том числе на последние премьеры. Этот подарок станет актуальным для тех пользователей Wink, кто привык смотреть новинки вместе со всем миром. Так, в ноябре в Сибири чаще всего покупали премьеру этого года — фильм «Мулан», киноадаптацию одноименного мультфильма от Disney. В десятку самых просматриваемых позиций также вошла мелодрама «После. Глава 2», мультфильм «Бен 10 против Вселенной: Фильм», боевик с Расселом Кроу «Неистовый» и приключенческая драма «Зов предков» по мотивам повести Джека Лондона.

Полные условия новогодних предложений для новых и действующих подписчиков видеосервиса Wink — на сайте https://wink.rt.ru/holiday. 

% name% title

ПАО «Ростелеком»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?
18:30 15-12-2020
Предрекли сокращение населения на несколько миллионов в России. В чем причина?
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
18:20 15-12-2020
Льготы и штрафы: что изменится в системе ЖКХ с 1 января 2021 года
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
18:15 15-12-2020
Куда улететь на Новый год 2021 из Новосибирска. Список стран
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
18:13 15-12-2020
Экс-супруга Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
18:09 15-12-2020
Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:06 15-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
18:01 15-12-2020
Праздничное настроение c «Новогодним Трансформером» от Wink 18+
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
18:00 15-12-2020
Начнут присваивать категории пожарного риска всем зданиям в России
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
17:59 15-12-2020
Задержали директора дома престарелых, где при пожаре погибли 11 человек
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога
17:50 15-12-2020
Мы будем умирать от простых болезней, если бездумно пить антибиотки. Обращение главного микробиолога