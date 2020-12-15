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Сегодня - пик звездопада Геминиды. Когда пик звездопада Урсиды в декабре 2020?

20:05 15.12.2020 Фото: pxhere
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Урсиды в различные годы имеют разную активность. Например, самые известные вспышки активности происходили в 1945 и 1986 году.

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В 2011 году был установлен рекорд по количеству метеоров, которые можно было наблюдать в течение часа

Декабрь 2020 года является богатым временем на всевозможные астрономические события. В течение месяца можно будет наблюдать на ночном небе метеоритные потоки Геминиды и Урсиды. Помимо этого, астрономам-любителям предстоит наблюдать максимальное сближение самых больших планет солнечной системы Сатурна и Юпитера. Оба газовых гиганта окажутся на минимальном расстоянии друг от друга. Данное события является примечательным, так как в последний раз аналогичное событие происходило в эпоху Средневековья.

Когда и во сколько можно наблюдать метеоритный поток Геминиды в декабре 2020 года% name% title

Геминиды — это один из самых мощных метеоритных потоков, который можно ежегодно наблюдать в декабре. Наблюдение традиционно производится на ночном небе вдали от городов, так как свет, отражающийся от домов, затрудняет комфортное наблюдение в специальные приборы — телескопы. Геминиды можно наблюдать в течение первой половины декабря 2020 года, при этом максимум придётся на 15 число. Это значит, что конкретно в этот день наблюдатель увидит максимальное количество всплесков.

Метеоритный поток Геминиды образуется в созвездии Близнецов в 1862 году. Считается, что его прародителем является астероид из группы аполлонов Фаэтон.

Согласно официальной информации предоставленной американским астрономическим ведомством NASA, в 2011 году был установлен рекорд по количеству метеоров, которые можно было наблюдать в течение часа. Наблюдатели регистрировали до 200 метеоров за один час. Это говорит о том, что Геминиды являются одним из самых мощных метеоритных потоков, наблюдаемых в атмосфере Земли. Например, наблюдая Персеиды, что ежегодно появляются в августе со стороны созвездия Персея, можно увидеть в два раза меньше всплесков.

Почему астрономы-любители не упускают возможность понаблюдать за Урсидами% name% title

Наблюдение за метеоритным потоком Урсиды является одним из самых ожидаемых событий декабря 2020 года. В первую очередь это связано с тем, что их можно будет наблюдать во время самых длинных ночей в году. Активность потока Урсиды приходится на числа с 17 по 25 декабря. Довольно часто астрономы любители выбираются загород в самую длинную ночь для того, чтобы начать вести наблюдения за данным явлением. Урсиды были открыты в 1945 году.

Лучшим временем для наблюдения Урсидов в 2020 году будет 22 декабря в 5 утра по местному времени. Количество всплеском может не превысить 10 метеоров час.

Примечательно, что Урсиды в различные годы имеют разную активность. Например, самые известные вспышки активности происходили в 1945 и 1986 году. Множество исследователей предполагает, что аналогичная должна произойти в 2020 году. Известно, что метеоритный поток имеет связь с кометой Туттля, что пройдёт в созвездии Малой Медведицы — созвездии видного для жителей Северного полушария, из которого и порождаются Урсиды.

Чем примечательно максимально сближение планет Сатурн и Юпитер в декабре 2020 года

Американские астрономы из Университета Райса, который является частным научно-исследовательским заведением, сообщили, что максимальное сближение самых крупных планет солнечной системы Сатурна и Юпитера произойдёт 21 декабря 2020 года. Это означает, что астрономы в эту дату смогут наблюдать два явления: как газовые гиганты находятся на минимальном расстоянии и метеоритный поток Урсиды в созвездии Малой Медведицы, что обещает подарить любителям незабываемую ночь.

Максимально сближение газовых гигантов в 2020 году назвали «Великим соединением». Подобные события не всегда удаётся увидеть наблюдателям с Земли, так как планеты могут находиться за Солнцем.

Сближение между планетами Сатурн и Юпитер происходит раз в 20 лет, однако в 2020 году они будут настолько близко друг к другу, что в последний раз подобное событие происходило 4 марта 1226 года, что, согласно исторической науке, является временами Средневековья. На ночном небе газовые гиганты будут настолько рядом, что между ними получится втиснуть диаметр несколько меньше, чем у Луны. Таким образом, для невооружённого взгляда небесные тела будут выглядеть как большая точка.% name% title

Примечательно, что при наличии хорошего телескопа можно будет увидеть любопытную картину, так как в небе помимо планет будут легко наблюдаться их самые крупные спутники: Каллисто, Ио, Европа, Ганимед, Титан и Рея. Лучшими условиями для наблюдения будут обладать жители экваториальных стран. Ориентировочно газовые гиганты появятся на западной части неба приблизительно через час, как случится закат Солнца. Яркость Юпитера и Сатурна будет настолько большой, что планеты будет легко разглядеть невооружённым глазом даже в сумерках.

Источник: 1rre.ru

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