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Оценили возвращение школ с «удалёнки» власти Новосибирской области

18:09 15.12.2020 Фото: pixabay
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По состоянию на 8 декабря было 133 заболевших.

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По состоянию на 8 декабря было 133 заболевших.

С 11 декабря все классы Новосибирской области вернулись к очному обучению, учебный процесс находится на контроле регионального минобразования. Об эпидемиологической ситуации в школах региона и реализации образовательного процесса рассказал 15 декабря на брифинге в Правительстве региона министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
«11 декабря мы полностью вернулись к очному обучению, во всех классах. Губернатор Андрей Травников поручил отслеживать статистику по заболеваемости в образовательных организациях, регулярно мониторить ситуацию, держать ее на контроле. На сегодняшний день на больничном находится 2 477 педагогических работников – ковид, ОРВИ и другие заболевания. Это примерно 6% от общего числа всех работников, количество заболевших сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил Сергей Федорчук.

По состоянию на 14 декабря в связи с зарегистрированными случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией остаются на контроле 121 заболевший (55 детей и 66 взрослых). По состоянию на 8 декабря было 133 заболевших.

Министр также обратил внимание, что новогодние детские утренники могут проводиться, но они должны быть организованы внутри классов, без привлечения сторонних гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания групп.

Напомним, что с 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжили учебу в очном режиме – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области.

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