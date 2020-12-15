Как процветает Технопарк Академгородка: отчет власти и учредителей

На конец 2019 года в инкубаторе Академпарка числилось 94 резидента, в 2020 году их число возросло до 106, численность сотрудников компаний 516 человек.

Губернатор Андрей Травников провел заседание собрания учредителей и попечительского совета Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»

Направления развития Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка обсудили участники совместного заседания собрания учредителей и попечительского совета Фонда Академпарка, прошедшего под председательством Губернатора Андрея Травникова в Правительстве региона, сообщает сайт регионального правительства.

Также участники заседания утвердили годовой отчет Фонда за 2019 год. На Фонд «Технопарк Академгородка» в системе Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка Правительством Новосибирской области возложена задача обеспечения притока и развития новых инновационных проектов, системы сервисов, мер поддержки, коммуникаций в рамках Академпарка, призванной содействовать генерации инновационных бизнесов, оказывать им необходимую помощь и поддержку, способствовать развитию кадрового потенциала.

Приоритетными направлениями деятельности Технопарка являются бизнес-инкубирование, проведение обучающих и акселерационных программ для начинающих предпринимателей и проектных команд, а также мероприятий, направленных на вовлечение в инновационную среду новых команд и талантов, взаимодействие с вузами Новосибирска, организация взаимодействия с федеральными и региональными институтами развития.

На конец 2019 года в инкубаторе Академпарка числилось 94 резидента, в 2020 году их число возросло до 106, численность сотрудников компаний 516 человек. За 2019 год выручка компаний-резидентов выросла в 5 раз, численность сотрудников – в 3,3 раза. Резидентами были привлечены инвестиции в размере 78 млн рублей, в том числе от региональных и федеральных институтов развития. За 2019 год «выпускниками» инкубатора стали 11 успешных компаний.

Активно развивалось сотрудничество с федеральными институтами развития. Фонд «Технопарк Академгородка» с 2012 г. является региональным представительством Фонда содействия инновациям – государственной некоммерческой организации, учрежденная Правительством Российской Федерации, оказывающая грантовую финансовую поддержку высокотехнологичным предприятиям. За 2019 год новосибирскими компаниями было подано 214 заявок, из них 35 от компаний-резидентов Академпарка, поддержано 35 проектов на общую сумму 247,82 млн руб., в том числе 10 проектов от резидентов Академпарка на сумму 142,82 млн руб.