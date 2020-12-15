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Простились с актером Валентином Гафтом. Кто пришел на прощание

19:09 15.12.2020 Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

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Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Простились с актером Валентином Гафтом. Кто пришел на прощаниеУмер автор шпионских романов Джон ле КарреЕщё 592 новостей

Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом началось во вторник в московском театре "Современник", где актер служил почти полвека, передает корреспондент РИА Новости.
Гафт скончался 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении цветов и венков, в частности, от президента РФ, правительства, министра обороны. На большом экране показывают фото из архива актера, звучит тихая музыка, записи песен и стихов в исполнении Гафта.

На церемонию прощания пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.
"Хочется говорить о Валентине Иосифовичем как о невероятной планете, я горжусь тем, что он закончил Школу-студию МХАТ. Они были однокурсниками с Олегом Павловичем Табаковым, им было разрешено и предписано говорить такое, что наше поколение не может, мы мельче. Мы прощаемся с Валентином Иосифовичем, и это обедняет нашу интонацию – и актерскую, и человеческую. Он имел право на правду, он ее всегда говорил. Валентин Иосифович был один из тех, кто всегда досказывал, его будет очень не хватать", - сказал журналистам ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, коллег, официальных лиц и организаций.
Позже актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Старые клячи", "Визит дамы" и многих других.

Источник: РИА Новости

похороны. прощание Валентин Гафт
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