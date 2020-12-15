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Таиланд открыт для россиян: не рвануть ли на встречу нового 2021 года в прекрасный Тай

20:08 15.12.2020 Фото: pxhere
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Таиланд разрешит въезжать только по специальной туристической визе, которую можно получить сроком на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

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Есть обязательные условия для въезда

В преддверии Нового года случилось то, чего так долго ждали  туристы. Как стало известно, Таиланд упростил правила въезда в страну для иностранных туристов, в том числе россиян.

Как сообщается на официальной странице тайского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в Facebook, Таиланд возобновил безвизовый режим. Согласно опубликованной информации, власти королевства разрешили пребывать на их территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, в том числе России, а также в течение 90 дней – приезжим из Аргентины, Бразилии, Чили и Перу.

Отмечается, что всем иностранцам необходимо иметь при себе свидетельство о въезде (СОЕ), бронь отеля для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат проведенного не позднее 72 часов до вылета ПЦР-теста на COVID-19, «Медицинское свидетельство о пригодности к полетам» (Fit to Fly) аналогичного срока действия, а также страховку, покрывающую лечение коронавируса, на сумму не менее 100 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Таиланд разрешит въезжать только по специальной туристической визе, которую можно получить сроком на 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Напомним, с 9 октября возобновилось международное авиасообщение и из аэропорта Владивостока. Вылетать из Приморья пока можно только в Японию. Вылеты в Южную Корею пока не начинались из-за бюрократических причин. При этом с 1 октября Республика Корея сняла запрет на транзитный проезд через территорию страны для граждан Российской Федерации. Однако пребывание в транзитной зоне аэропорта Инчхон (Сеул) не может превышать 24 часа.

Источник: konkurent

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