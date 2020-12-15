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12-летняя девочка сделала аборт, а 13-летняя девочка родила. И обе из Новосибирской области

19:48 15.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили факт аборта в 12 лет.

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Также стало известно, что самой юной новосибирской маме, которая родила в этом году, - 13 лет

В Новосибирской области 12-летняя школьница сделала аборт в 2020 году. Эту информацию корреспонденту «Вести Новосибирск» подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Также стало известно, что самой юной новосибирской маме, которая родила в этом году, - 13 лет.

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили факт аборта в 12 лет.

аборт в 12 лет родила в 13 лет
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От редакции

Вы во сколько родили? А если бы ваша дочь родила в 13 лет? То ... что?

Аноним, 15 декабря 2020 20:11
НВР:
Сейчас ненормально не носить не нужные повязки на лицах, а рожать в 11 это теперь нормально, главное чтобы в масках, на остальное им плевать.

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