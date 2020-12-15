12-летняя девочка сделала аборт, а 13-летняя девочка родила. И обе из Новосибирской области

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили факт аборта в 12 лет.
В Новосибирской области 12-летняя школьница сделала аборт в 2020 году. Эту информацию корреспонденту «Вести Новосибирск» подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Также стало известно, что самой юной новосибирской маме, которая родила в этом году, - 13 лет.
В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области подтвердили факт аборта в 12 лет.
Сейчас ненормально не носить не нужные повязки на лицах, а рожать в 11 это теперь нормально, главное чтобы в масках, на остальное им плевать.