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Пропавшие неделю назад молодые охотники надены в лесу убитыми

19:52 15.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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По версии следствия, 21 ноября двое молодых людей 25 и 29 лет уехали на охоту в лес, расположенный в 500 км от г. Бодайбо. Более двух недель они не выходили на связь с родными.

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В Бодайбинском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел пропавших охотников

9 декабря в ходе осмотра места происшествия в лесном массиве Бодайбинского района следственно-оперативной группой были обнаружены тела двоих молодых людей с признаками насильственной смерти. По данному факту Бодайбинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, 21 ноября двое молодых людей 25 и 29 лет уехали на охоту в лес, расположенный в 500 км от г. Бодайбо. Более двух недель они не выходили на связь с родными.

Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции и МЧС вылетели на вертолёте на предполагаемое место, где должны были находиться охотники. В ходе осмотра были обнаружены тела без вести пропавших с огнестрельными ранениями.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

охотники убили охотников
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