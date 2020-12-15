Нарушителей по коронавирусу начинают ловить по фото и видео в соцсетях. Пока только в Москве

Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Около 10% предприятий в Москве нарушают меры, большинство ведут себя добросовестно.

Нарушителей мер по COVID-19 в Москве оштрафуют по фото в соцсетях

Доказательством нарушения мер по коронавирусу могут быть опубликованные в соцсетях фото и видео, за это московские инспекторы имеют право штрафовать, заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любая информация — фото, видео, в том числе из соцсетей — могут быть началом для административного расследования. Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия», — сказал он.

Данчиков отметил, что около 10% предприятий в Москве нарушают меры, большинство ведут себя добросовестно. «Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», — добавил он.