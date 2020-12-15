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Государственные вытрезвители возращаются в Россию. Кстати, можно открывать частные

20:30 15.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

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Приняты во втором чтении поправки о вытрезвителях

15 декабря Госудма приняла во втором чтении поправки о вытрезвителях.
Проект закона предусматривает воссоздание системы вытрезвителей. Это будет полномочие регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД, сообщает Госдума. 

Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители.

Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Законопроект также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями.

Проектом закона предлагается закрепить за регионами полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым. Правила их деятельности должно будет утвердить Правительство РФ.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается, что его обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить заболевание, при наличии которого необходима госпитализация.

«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — пояснял соавтор законопроекта Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, «возрождение системы медицинских вытрезвителей повысит эффективность мер по защите здоровья и жизни граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на обеспечении личной и общественной безопасности».

вытрезвитель частныйй
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