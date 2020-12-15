Оскорбляющих своих граждан чиновников теперь можно законно штрафовать. Вот такие макарошки!

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)».

В повышенных размерах предложено также штрафовать за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ и интернете

15 декабря Госдума поддержала законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Документом, одобренным депутатами во втором чтении, предлагается изменить понятие оскорбления. Кроме того, публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в интернете, пишет Госдума.

Одним из авторов законопроекта стал Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн .

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей). Между тем в последнее время участились факты оскорбительных действий, унижающих честь и достоинство граждан, совершенных лицами, замещающими государственные или муниципальные должности», — говорится в проекте закона.

Законопроектом предлагается изменить понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Также указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Публичным предлагается считать не только оскорбление, нанесенное во время публичного выступления или через СМИ, но и распространенного в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)».

Штраф для граждан, в случае окончательного принятия законопроекта, составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (в настоящее время от 1 тыс. до 3 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (вместо нынешних 10–30 тыс.), для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. (сейчас 50–100 тыс.).

Кроме того, устанавливается ответственность за оскорбление в интернете. Штраф за это составит для граждан 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — до миллиона рублей.

В случае окончательного принятия законопроекта на такие же суммы будут штрафовать и за оскорбления в публичных выступлениях и в СМИ. В повышенных размерах предложено также штрафовать за непринятие мер к недопущению оскорбления в СМИ и интернете.

Ко второму чтению законопроект дополнен статьей об ответственности за клевету.

Как отметил Александр Хинштейн, «тема очень актуальная и злободневная, потому что, увы, все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти. Общество всегда очень болезненно реагирует на подобное».

По его словам, саму диспозицию понятия «оскорбление» предлагается уточнить, поскольку, по сложившейся практике, к ответственности за оскорбления сейчас могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику, но есть масса примеров, когда оскорбление не сопровождается матерной бранью, но при этом не становится менее унизительным.