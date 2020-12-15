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Яндекс.Музыка: итоги 2020 - что слушали россияне?

21:04 15.12.2020 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Третий год подряд в чартах лидируют песни на русском. В нынешний Топ-10 вошли восемь русскоязычных треков. На первом месте песня "Девочка, танцуй" Artik & Asti, на втором - "Юность" Dabro, на третьем - Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

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Певицей года 2020 стала Zivert

Яндекс.Музык подвела итоги 2020 года. В компании отметили два главных тренда.

Третий год подряд в чартах лидируют песни на русском. В нынешний Топ-10 вошли восемь русскоязычных треков. На первом месте песня "Девочка, танцуй" Artik & Asti, на втором - "Юность" Dabro, на третьем - Blinding Lights канадского певца The Weeknd.

Также в десятку лучших песен 2020 года по версии Яндекс.Музыки вошли UNO (Little Big), "Луна не знает пути" (Тайпан и Agunda), ЯТЛ (Zivert), "Покинула чат" (Клава Кока), "Плачу на техно" ("Хлеб" и Cream Soda), "Краш" (Клава Кока&NILETTO) и Lovefool (twocolors).

Кроме этого, в нынешнем году пользователи стали чаще слушать подкасты - 28% включали их хотя бы раз в месяц. Самым популярным подкастом стал ТЕД на русском. В пятерке лучших - "Одно расстройство", подкаст "Лайфхакера", "Ловец видений" и "Истории русского секса".

Артистом года на Яндекс.Музыке признан MORGENSHTERN, прорывом года - Клава Кока, певицей года - Zivert, а самым "прорывным" подкастом - "Не туда".

итоги года от Яндекс.Музыки 2020
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