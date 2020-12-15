Песков отменил брифинги для СМИ: готовит пресс-конференцию 17 декабря 2020

Песков не будет проводить ежедневные брифинги из-за подготовки пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков из-за подготовки к ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина временно не будет проводить свои ежедневные брифинги для СМИ. Об этом Песков сообщил ТАСС во вторник.

"Да, это так", - сказал он на вопрос о том, отменяются ли ежедневные брифинги пресс-секретаря президента до пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря.

Песков ранее предположил, что большая ежегодная пресс-конференция главы государства будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра, - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

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