15.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Песков отменил брифинги для СМИ: готовит пресс-конференцию 17 декабря 2020

21:34 15.12.2020 Фото: Кремлин.ру
1

Задать вопрос лидеру нации Владимиру Путину можно на сайте https://moskva-putinu.ru/

% name% title
Песков не будет проводить ежедневные брифинги из-за подготовки пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков из-за подготовки к ежегодной пресс-конференции российского лидера Владимира Путина временно не будет проводить свои ежедневные брифинги для СМИ. Об этом Песков сообщил ТАСС во вторник.

"Да, это так", - сказал он на вопрос о том, отменяются ли ежедневные брифинги пресс-секретаря президента до пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря.

Песков ранее предположил, что большая ежегодная пресс-конференция главы государства будет весьма продолжительным и насыщенным мероприятием.

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра, - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Задать вопрос лидеру нации Владимиру Путину можно на сайте https://moskva-putinu.ru/

большая пресс-конференция Путина отмена брифингов Дмитрий Песков
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему отменил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Регина Дубовицкая ответила Елене Воробей на "зашкварный "Аншлаг"
22:50 15-12-2020
Регина Дубовицкая ответила Елене Воробей на
Кому нельзя откладывать жизнь до старости, рассказала астролог Василиса Володина
22:20 15-12-2020
Кому нельзя откладывать жизнь до старости, рассказала астролог Василиса Володина
График выплаты пенсии за январь 2021: выдача начнется с 29 декабря 2020 года. Узнай свою дату
22:00 15-12-2020
График выплаты пенсии за январь 2021: выдача начнется с 29 декабря 2020 года. Узнай свою дату
Особенности характера детей, рожденных в год быка 2021
21:50 15-12-2020
Особенности характера детей, рожденных в год быка 2021
Оскорбляющих своих граждан чиновников теперь можно законно штрафовать. Вот такие макарошки!
21:45 15-12-2020
Оскорбляющих своих граждан чиновников теперь можно законно штрафовать. Вот такие макарошки!
Алексей Навальный вернется в Россию 2
21:39 15-12-2020
Алексей Навальный вернется в Россию
Песков отменил брифинги для СМИ: готовит пресс-конференцию 17 декабря 2020
21:34 15-12-2020
Песков отменил брифинги для СМИ: готовит пресс-конференцию 17 декабря 2020
Автомобилисты теперь смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг
21:20 15-12-2020
Автомобилисты теперь смогут обжаловать штрафы с видеокамер через портал Госуслуг
Точный гороскоп на среду 16 декабря для каждого знака индивидуально
21:20 15-12-2020
Точный гороскоп на среду 16 декабря для каждого знака индивидуально
Яндекс.Музыка: итоги 2020 - что слушали россияне?
21:04 15-12-2020
Яндекс.Музыка: итоги 2020 - что слушали россияне?