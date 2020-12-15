Политик Алексей Навальный рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о свое самочувствии и приезде в России.
«Я чувствую себя нормально, есть мелкие проблемы, но динамика положительная. Вылечусь приеду», — сказал он.
Алексей Навальный вернется в Россию
«Я чувствую себя нормально, есть мелкие проблемы, но динамика положительная. Вылечусь приеду», — сказал он.
Политик Алексей Навальный рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о свое самочувствии и приезде в России.
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От редакции
Вернется?
Аноним, 15 декабря 2020 21:43
Ой! Не надо!
Raven, 15 декабря 2020 22:43
Гоните его отсюда
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