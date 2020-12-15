Алексей Навальный вернется в Россию

«Я чувствую себя нормально, есть мелкие проблемы, но динамика положительная. Вылечусь приеду», — сказал он.

Навальный: Я чувствую себя нормально, как вылечусь, приеду Политик Алексей Навальный рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о свое самочувствии и приезде в России.

«Я чувствую себя нормально, есть мелкие проблемы, но динамика положительная. Вылечусь приеду», — сказал он.

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