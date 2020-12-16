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Такого не было 800 лет! В декабре 2020 года на небе засияет Вифлеемская звезда: Дата и подробности чуда

10:20 16.12.2020 Фото: pxhere.com
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Согласно Евангелию от Матфея, "Вифлеемская звезда" - яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос.

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"Вифлеемская звезда" - яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос

В понедельник, 21 декабря (День зимнего солнцестояния, самый короткий световой день в году - Ред.), Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии впервые за 800 лет. Они образую ярко сияющую звезду, которую некоторые ученые называют "Вифлеемской".

Об этом сообщает Страна со ссылкой на издание EarthSky.

Расстояние между двумя самыми крупными планетами солнечной системы составит 1/5 диаметра Луны, из-за чего Сатурн и Юпитер будут выглядеть как двойная планета или звезда. Уточняется, что они постепенно сближаются с лета текущего года.

По словам ученых, орбитальные движения приближают эти две планеты к "соединению" каждые 20 лет. Так, следующее их сближение ожидают 5 ноября 2040 года и 10 апреля 2060 года. Однако настолько близкими, как в этом году, Сатурн и Юпитер не будут. Увидеть их "соединение" можно будет с любой точки планеты.

Некоторые ученые также связывают это явление с "Вифлеемской звездой". В 1614 году немецкий ученый Иоганн Кеплер писал, что "Вифлеемская звезда", согласно истории Рождества, могла быть соединением Юпитера и Сатурна.

Отметим, согласно Евангелию от Матфея, "Вифлеемская звезда" - яркое небесное тело, которое указало волхвам путь к дому, где родился Иисус Христос.

Источник: niknews.mk.ua

21 декабря 2020 Вифлеемская звезда день зимнего солнцестояния EarthSky
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