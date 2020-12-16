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Общество / Стиль жизни

Жена Мишустина

11:20 16.12.2020 Фото: Anastasia Gorshkova, 24smi.org
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Владлена Мишустина никогда не выставляла напоказ сведения собственной биографии, предпочитая держаться в тени.

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Владлена Юрьевна Мишустина родилась 2 января 1976 года

Биография

Владлена Мишустина никогда не выставляла напоказ сведения собственной биографии, предпочитая держаться в тени. Однако после того как ее муж возглавил правительство Российской Федерации, личность женщины стала объектом повышенного внимания пользователей Сети.

Детство и юность

Владлена Юрьевна Мишустина родилась 2 января 1976 года. Она ведет закрытый образ жизни, поэтому точных сведений о ее ранних годах жизни, родителях, образовании и национальности нет. По информации из открытых источников, она татарка.

Карьера

О карьере женщины пользователи Интернета узнали из журналистского расследования, которое провела Анастасия Горшкова. На своей странице в «Фейсбуке» девушка написала, что в 2002-м Владлена Юрьевна стала соучредителем Международного компьютерного клуба, в котором ранее работал ее супруг. Целью предприятия было привлечение в Россию западных информационных технологий. Мишустиной принадлежало около 50 % акций, но журналистка утверждает, что в 2016-м компания перестала существовать.

В 2008 году женщина зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, указав в качестве специализации работу школ танцев, дискотек и танцплощадок. Она была совладелицей клуба DecaDancе, который специализировался на занятиях по латиноамериканским, европейским и восточным танцам. Четыре года спустя Владлена Юрьевна вышла из бизнеса, а ИП было ликвидировано.

В 2014 году журнал «Форбс» опубликовал список богатейших жен чиновников, в котором женщина вошла в топ-10. На то время ее ежегодный доход в несколько раз превышал заработки супруга.

Личная жизнь

Несмотря на то, что Владлена Юрьевна скрывает подробности личной жизни, информация о ней просочилась в Сеть. Женщина счастлива в браке, ее мужем является государственный деятель Михаил Мишустин.

Супруги воспитывают троих сыновей, старшие Алексей и Александр учатся в «Бауманке», младший радует родителей спортивными достижениями.

Владлена Мишустина сейчас

В начале 2020 года была официально объявлена новость о назначении мужа Мишустиной на должность премьер-министра Российской Федерации, что связано с отставкой Дмитрия Медведева. После этого в Сети началось обсуждение подробностей биографии Владлены и ее избранника. Всплыли старые данные о недвижимости, которой владеет пара. Согласно мнению представителей «Проекта», ее стоимость не вписывается в имеющуюся информацию о заработной плате депутата.

Лидер Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный провел расследование, в процессе которого поднял декларации о доходах Мишустиной за период с 2010 года, когда Михаила назначили на пост руководителя Федеральной налоговой службы, по 2018-й. Он подсчитал, что за этот период женщина заработала около 800 млрд руб., которые составляют прибыль, а также общая стоимость указанных машин и недвижимости.

Навальный поставил под сомнение утверждение, что деньги были заработаны честным путем, ведь не нашел в реестре предприятий, зарегистрированных на Владлену Юрьевну. Он отметил, что женщина не указывала, какой конкретно бизнес принес ей доход, а также подчеркнул, что такой капитал невозможно было приобрести за счет инвестиций. Это расследование привело к оживленным дискуссиям в российском сегменте Всемирной паутины.

Сейчас личность супруги премьер-министра Мишустина остается загадкой для пользователей Сети. Женщина не ведет «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер», не выкладывает фото в Интернет, редкий снимок жены депутата был найден Анастасией Горшковой. Такая скрытность порождает еще больше домыслов со стороны российских граждан и журналистов.

Источник: 24smi.org

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