Инсульт признаки: Как организм сигнализирует об опасности

Каждый год в России около миллиона жителей поражает коварный недуг – инсульт

Каждый год в России около миллиона жителей поражает коварный недуг – инсульт. Часть заболевших умирает, а часть, перенеся это тяжелейшее заболевание, становится инвалидами. В связи с эпидемией COVID-19 люди, переболевшие инсультом, а также имеющие предрасположение к нему, оказываются в зоне особой опасности.

Учёные доказали, что новая инфекция существенно повышает свертываемость крови, поражая сосуды и лёгкие. Образующиеся тромбы являются прямой угрозой возникновения инсульта.

Согласно данным медицинской статистики, инсульт в последние пять-десять лет существенно помолодел. Пациенты до 40 лет уже составляют 15% всех заболевших. Именно поэтому профилактика инсульта на данный момент касается каждого.

Известно, что это заболевание чаще поражает пожилых людей, а также темнокожих. Имеет значение и пол. Мужчины подвергаются риску заболеть чаще, чем женщины. Кроме этого, предпосылками к возникновению этой страшной болезни являются такие заболевания, как:

сахарный диабет;

атеросклероз;

гипертензия;

фибрилляция предсердий;

аномальная свертываемость крови.

В зоне риска оказываются также алкоголики, наркоманы, заядлые курильщики.

При инсульте повреждаются сосуды головного мозга. Во время наиболее распространённого ишемического инсульта в сосуде возникает тромб, который препятствует поступлению крови, (а значит кислорода и питания) к определенному участку мозга.

В результате этого клетки мозга голодают и со временем погибают. Именно поэтому при возникновении инсульта счет идет на часы и даже минуты.

Во время геморрагического инсульта происходит повреждение сосуда, в результате чего кровь попадает в мозг. Этот инсульт развивается чрезвычайно стремительно.

Для того чтобы тяжелейшая болезнь не стала неожиданностью, следует очень внимательно прислушиваться к сигналам, которые посылает организм. Существуют некоторые симптомы, которые постоянно повторяясь, могут служить предвестниками надвигающегося заболевания:

постоянно затекающая шея;

частая икота;

сильная боль в плечевом суставе;

онемение конечностей;

частое сердцебиение;



одышка;внезапная потеря сознания;частые головные боли и мигрени;постоянная слабость и усталость;высокое давление крови;галлюцинации.

Если такие симптомы повторяются продолжительное время, следует обязательно обратиться к доктору.

После 40 лет нужно ежегодно сдавать анализы на сахар, а также холестерин, пристально следить за показателями кровяного давления. Если доктор выявит заболевания, то следует немедленно начинать лечиться, не допуская развития этих болезней.

Сосуды шеи следует проверить после пятидесяти лет. Если они сужены, то риск возникновения инсульта значительно повышается. Очень важно проверить также состояние сердца и его сосудов.

Чрезвычайно важно следить за своим состоянием пациентам, которые уже перенесли инсульт. У них очень велик риск повторения эпизода.

Для профилактики серьезного заболевания мало отслеживать ранние симптомы и сдавать анализы. Очень важно изменить образ жизни. Для этого следует отказаться от чрезмерного потребления алкоголя, а также курения.

Нужно следить за своим весом, не допуская ожирения. Необходимо часто бывать на свежем воздухе, быть физически активным человеком. Полезны:

езда на велосипеде;

бег;

плавание;

скандинавская ходьба;



танцы.

Организм не должен работать на пределе своих возможностей. Ему нужен полноценный отдых и сон, не менее 8 часов в сутки.

Правильное питание также очень важно для профилактики инсульта. Необходимо отказаться от чрезмерного потребления соли, красного мяса, фастфуда, жирного и жареного мяса, копченостей, колбас, полуфабрикатов. Следует увеличить долю фруктов и овощей в рационе.

Важно употреблять продукты, насыщающие организм микроэлементами и витаминами, способными предотвратить апоплексический удар:

зелёные овощи и фрукты;

морская жирная рыба;

отруби;

льняное и оливковое масло;



цельнозерновые продукты;морепродукты.

Предотвратить увеличение вязкости крови поможет употребление необходимого количества чистой воды. В сутки следует выпивать её не менее полутора литров.

Чтобы вовремя среагировать и не упустить драгоценное время, следует знать симптомы начавшегося инсульта:

невозможность сосредоточиться;

потеря координации;

односторонняя улыбка;

ограниченная двигательная активность;



невозможно поднять сразу обе руки;отклоненный в сторону высунутый язык;нарушение речи (невнятная);сильная головная боль;потеря сознания.

Если появились такие признаки, то следует немедленно вызвать скорую, записав время начала удара. Если обратиться к медикам не позднее четырех часов после начала приступа, то есть надежда на благополучный прогноз заболевания.

Источник: rsute.ru