Как выглядит идеальная новогодняя ночь для каждого Знака Зодиака

Радуйтесь жизни и не позволяйте дурным мыслям и негативу проникать в ваше сознание, ибо период с 31 декабря на 1 января — это магическое время, имеющее большую важность для каждого человека

В новогоднюю ночь у каждого из Знаков Зодиака свои цели и желания. Кому-то хочется волшебства, а кому-то нужно решить свои проблемы. Кто-то предпочитает безудержное веселье с друзьями, а кто-то тихие посиделки дома.

Новый Год — это не только повод выпить и встретиться с друзьями. Многие люди любят использовать это время того, чтобы заглядывать в будущее — в этом вам помогут наши 5 оригинальных новогодних гаданий. В любом случае, постарайтесь провести эту ночь и предстоящий день как можно более продуктивно. Радуйтесь жизни и не позволяйте дурным мыслям и негативу проникать в ваше сознание, ибо период с 31 декабря на 1 января — это магическое время, имеющее большую важность для каждого человека.

Овен

Овны обычно не имеют тормозов, поэтому либо одни в новогоднюю ночь едят салатики и мандарины, смотря телевизор, либо безудержно веселятся, уничтожая алкогольные напитки. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака Зодиака как можно меньше ругаться с близкими людьми и сторониться конфликтов перед ночью с 31 декабря на 1 января. Чтобы не пропускать веселье, стоит пить как можно меньше алкогольных напитков до и во время праздника.

Телец

Тельцы — типичные домоседы в Новый Год. Эта волшебная ночь как раз для того, чтобы они могли побыть дома со своими близкими. Конечно, представителя этого Знака могут даже уехать из города, но для этого должна быть веская причина. Любой Телец, как бы вы его не просили, скорее всего, не согласится уйти из дома до 12 часов ночи, ибо для них важнее всего поздравить маму, папу, жену или мужа. После этого можно делать, что угодно.

Близнецы

Новогодняя ночь для Близнецов - повод выпить и пообщаться. Конечно, эти люди любят посидеть дома, но в семейном кругу они предпочитают не показывать своего истинного лица, поэтому Новый Год обычно встречают где-нибудь в другом месте. В ночь с 31 на 1 Близнецы прекрасно чувствуют себя в окружении друзей.

Рак

Раки обожают тематические новогодние ночи. Дома выпивают бокальчик шампанского и тут же сбегают. Часто бывает так, что Раки уезжают на Новый Год в другой город или даже страну. Для них это время является хорошим поводом отдохнуть как следует от всего, что их окружает каждый день. Новогодняя ночь — это начало, а начало всегда важнее всего остального, как правило.

Лев

Львы любят домашний уют, но не прочь сходить куда-нибудь в эту волшебную ночь. Львы — это как раз те люди, которым нужно пройтись по всей родне и поздравить всех, чтобы выглядеть рациональными и воспитанными. Астрологи рекомендуют им в это время не отстаивать свое мнение до последнего. Дело в том, что в такие периоды у Львов повышается раздражительность. Успокаивайте себя алкоголем или просто держите рядом кого-нибудь, кто не позволит вам сорваться.

Дева

Девы обожают принимать гостей. Это знают все. Если вы хорошо общаетесь с Девой и вам некуда пойти на новогоднюю ночь, то можете спокойно напрашиваться в гости. Они вас встретят, напоят чаем и чем-нибудь спиртным. Они обнимут вас и выслушают вашу грустную историю. На то и нужны и Девы. Сами же они относятся к новогодней ночи как к поводу собраться и пообщаться с друзьями.

Весы

Этим людям счастье в новогоднюю ночь приносит общение. Весы придерживаются определенных общепринятых правил, поэтому не пытаются убежать из дома поскорее. Для них Новый Год и новогодняя ночь — это событие, поэтому они покупают специально для этого новые вещи, ведь им нужно выглядеть безупречно. Энергетически это время представляет для них возможность обновления себя. Весы очень любят новогодние корпоративы — это шанс показать себя и на других посмотреть.

Скорпион

Скорпионам хочется просто отдохнуть в это волшебное время. Для них настоящее волшебство — это выходные. Только так они могут отвлечься от работы и просто побыть наедине с самими собой. Скорпионов нельзя назвать скромными и тихими, но они не откажутся никогда от возможности побыть дома и расслабиться. Если их куда-нибудь пригласить, то, может быть, они и согласятся, но это не точно.

Стрелец

Стрельцам лишь бы куда-нибудь уйти из дома в новогоднюю ночь, а иначе зачем она вообще нужна? Эти непоседливые люди даже без повода уйдут из дома смотреть на салют, лишь бы не быть похожими на овощи. Пригласите их погулять, и они с радостью согласятся. Стрельцы готовы к любым приключениям и к любым условиям, лишь бы было весело. Новогодняя ночь для них сопряжена с активным отдыхом. Выпить, кстати, Стрельцы тоже очень любят.

Козерог

Козероги любят посиделки с друзьями и со своими близкими. Они обожают устраивать праздник сами. Для этого им и помощники-то не нужны особо. Главное, чтобы настроение было соответствующее, а то эти личности любят без особой причины искать повод для расстройств. Для Козерогов праздничная ночь — время ответственное, ибо подарки они любят не только получать, но и дарить.

Водолей

Водолеям нравится совершать неожиданные глупости на Новый Год. В эту ночь они абсолютно непредсказуемы: могут напиться, а могут отправиться в поход. Словом, не стоит ждать, что текущий Новый Год будет для них проходить также, как проходил прошлый. Водолеи ненавидят однообразие, хотя, если это однообразие интересное и увлекательное, то почему бы и нет?

Рыбы

Для Рыб новогодняя ночь волшебна. Они мечтаю найти в нее свою любовь или просто хотят получить приятный подарок. Словом, они ждут очень многого, строя определенные планы. Именно поэтому не стоит их обижать или разочаровывать чем-то в это время. Сами же они люди не домашние в основной своей массе, поэтому в новогоднюю ночь любят искать приключения.

Используйте новогодние ритуалы для исполнения желаний. Они помогут вам привлечь удачу, без которой иногда не получается ничего. Будьте счастливы не только в новогоднюю ночь, но и в любой другой день.

Источник: dailyhoro.ru