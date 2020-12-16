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Падение кумиров: готовятся опровергнуть теорию Эйнштейна ученые

09:00 16.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всё относительно, и даже доказательная база всем известных теорий не стала в этом плане исключением.

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Падение кумиров: американские учёные готовятся опровергнуть общую теорию относительности

Посещая школьные уроки физики все мы встречались с именем Альберта Эйнштейна, физика-теоретика и новатора, а также автора общей теории относительности. В своё время этот концепт стал настоящим переворотом в науке, но, похоже, что теперь он как никогда требует пересмотра.
Решив раз и навсегда избавиться от классической геометрической теории тяготения, пара профессоров из Университета штата Северная Каролина предложили создать новую модель физики, способную перевернуть все наши представления о материи. Описание проекта исследователей опубликовало некоммерческое научное СМИ The Conversation.
За базовый тезис в своей работе учёные приняли идею о том, что Вселенная на самом деле состоит не из частиц и волн, а из «фрагментов энергии», текущей в бесконечных непересекающихся потоках. Ранее этот концепт был описан в одной из последних работ этих же исследователей, Ларри Сильверберга и его коллеги Джеффри Эйшена, опубликованной в научном журнале Physics Essays .

Описанные в работе учёных «фрагменты энергии» представляют собой «строительный блок, который выглядит как концентрация энергии - что-то вроде звезды - обладающей энергией, которая наиболее высока в центре и которая становится меньше дальше от центра».
Чтобы доказать корректность своих предположений, Сильверберг и Эйшен проверили свою теорию на двух астрономических наблюдениях, которые ранее использовались для подтверждения общей теории относительности Эйнштейна.
Первым объектом испытаний стала необычная орбита Меркурия, описывая которую Эйнштейн предположил, что пространство и время искривляются, чтобы вызвать смещение орбиты планеты, тем самым объясняя наблюдаемые астрономами сдвиги в освещении. Для второй проверки исследователи взяли явление, связанное с тем, как свет изгибается, когда он растягивается через искривленное пространство-время вблизи Солнца.
Взяв за основу эти два примера, Сильверберг и Эйшен заявили, что их теория об энергетических фрагментах решает первую проблему, моделируя Солнце как один гигантский фрагмент энергии, а Меркурий как гораздо меньший фрагмент энергии, вращающийся вокруг него. Описывая же второй пример, учёные предположили, что Солнце сохраняет свой статус гигантского фрагмента энергии, в то время как проходящий мимо свет моделируется как безмассовая материя, движущаяся со скоростью света.
Пока что сложно сказать, насколько эта теория близка к реальности, и пройдёт ли она дальнейшие проверки. Но, вполне возможно, что уже скоро мы увидим, как на место общей теории относительности Эйнштейна придёт что-то новое.

доказательство относительность теория
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От редакции

Удастся?

Гость, 16 декабря 2020 09:28
Требуем отменить теорему Пифагора! Надоело!
Аноним, 16 декабря 2020 09:30
Вообще то, Земля плоская...
Гость, 16 декабря 2020 09:30
Да вааще фсё не так! Земля - плоская, а Солнце - огненный диск, скользящий по небесной тверди!

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