80 -летняя домработница Киркорова ждет, что он позовет ее жить в свой дом

Лера Кудрявцева настояла на том, чтобы Люся назвала реальную причину, из-за которой Киркоров попросил ее собрать вещи и уехать.

Людмила Дороднова опровергла версию гостей в студии и телеведущих о том, что могла разозлить Филиппа Киркорова колким словом и замечанием

Людмила Дороднова — домработница Люся, которая 30 лет работала у Аллы Пугачевой, а затем у Филиппа Киркорова, в передаче НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что осталась в одиночестве.

Люся сообщила, что в мае певец уволил ее. По словам Дородновой, разговоры об этом шли в течение последних трех лет.

Она предполагает, что все дело в возрасте: в этом году самой известной домработнице России исполнится 80 лет.



"Насколько я сама слышала, он ищет новую домработницу, которая будет поживее и помоложе", — призналась Людмила Дороднова.

Однако Лера Кудрявцева настояла на том, чтобы Люся назвала реальную причину, из-за которой Киркоров попросил ее собрать вещи и уехать. "Не знаю. Может, кто-то чего-то ему нашептал на меня", — предположила она.

"А конфликта не было никакого?" — поинтересовались у Люси.

"Да ничего. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали", — ответила она.

Людмила Дороднова опровергла версию гостей в студии и телеведущих о том, что могла разозлить Филиппа Киркорова колким словом и замечанием. Она уверена, что кому-то просто надо было "пройти в дом" певца и занять ее место.

Она также заявила, что после жизни бок о бок с такими людьми, как Пугачева и Киркоров, к другим не пойдет ни за какие деньги.

Сейчас Люся живет в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы и не теряет надежды, что певец позовет ее обратно в свой дом.

Источник: ria.ru