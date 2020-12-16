Новую программу кредитования многодетных семей могут ввести в России. С очень хорошим процентом

Депутат Госдумы Никита Березин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой подготовить новую льготную программу кредитования многодетных семей для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома.

Кредит будет выдаваться на проведение коммуникаций к участкам

Депутат Госдумы Никита Березин обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой подготовить новую льготную программу кредитования многодетных семей для подвода коммуникаций к земельному участку и строительства на нем дома. Об этом пишет газета «Известия».

Парламентарий сообщил о жалобах населения на невозможность обустроить земельные участки, которые сегодня выдаются на безвозмездной основе вдали от населенных пунктов, дорог и каких-либо коммуникаций и инфраструктуры (воды, электричества, газа и т.д.). По его словам, подобные участки непригодны не только для жизни, но и садоводства.

Как сообщает издание, в большинстве фракций Госдумы идею поддержали, обратив внимание на аналогичные сложности при получении дальневосточного гектара. В правительстве сообщили, что предложение находится в проработке.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо Белоусову с предложением применять программы субсидирования многодетным семьям льготной шестипроцентной ставки не только для квартир в новостройках, но и распространить их на вторичный рынок жилья во всех регионах.