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Как могут изменить расчет для получения путинского пособия на 1 и 2 ребенка до 3 лет. Детали подсчета дохода семьи

12:10 16.12.2020 Фото: pixabay
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Сейчас семье выплачивают ежемесячное пособие на первого и второго ребёнка до трёх лет, если её среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится на каждого члена семьи.

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Аналогичное исключение уже применяют при расчёте среднедушевого дохода для оказания государственной социальной помощи
Сюжет: Все пособия Путина
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В доход семьи, рассчитываемый для назначения детских пособий, не следует включать выплаты гражданам, которые оставили работу, чтобы ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами с детства и престарелыми. Это позволит семьям получить пособия на детей, даже если их доход немного превысил предельный уровень за счёт компенсационных выплат.

Такой законопроект разработала заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко. Текст документа есть в распоряжении «Парламентской газеты». 14 декабря депутат отправила инициативу на рассмотрение во фракцию «Единая Россия», а после согласования намерена внести проект в Госдуму.

Сейчас семье выплачивают ежемесячное пособие на первого и второго ребёнка до трёх лет, если её среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится на каждого члена семьи. При её расчёте учитывают зарплаты членов семьи, пенсии, пособия, стипендии и так далее — любые денежные поступления кроме самих ежемесячных пособий на детей.

В том числе, такими доходами считаются компенсационные выплаты людям, которые не работают, чтобы ухаживать за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и нетрудоспособными гражданами. Такие выплаты начисляют только трудоспособным гражданам, которые не работают, чтобы ухаживать за инвалидом или престарелым, и не получают пособия по безработице или пенсии.

«Однако включение таких выплат в доход семьи, учитываемый при назначении ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка, является основанием для отказа в назначении выплаты в связи с превышением дохода семьи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Например, если родитель получает пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, и в результате доход на каждого члена семьи немного превышает два прожиточных минимума, второй ребёнок теряет право на выплату. «Необходимо учитывать, что дети-инвалиды являются особой категорией детей, которые нуждаются в особой опеке и заботе со стороны самых близких людей и общества, а также государственных органов, зачастую расходы на необходимую реабилитацию детей-инвалидов превышают доходы семей, а пенсия по государственному обеспечению по инвалидности покрывает лишь незначительную часть затрат на лечение», — отмечает Наталья Костенко.

Поэтому она разработала поправки в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», по которым в доход семьи, учитываемый при назначении ежемесячных пособий на первого и второго ребёнка, не будут учитывать ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, и ежемесячные выплаты людям, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Наталья Костенко подчеркивает, что аналогичное исключение уже применяют при расчёте среднедушевого дохода для оказания государственной социальной помощи. В него не включают компенсационные выплаты людям, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами.

Как пояснила парламентарий, по существующему в «Единой России» регламенту, фракция должна дать заключение на законопроект. После этого его можно будет вносить в Госдуму.

Источник: Парламентская газета

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